Erlaubt Drew Barrymore ihren Kids einen Job im Rampenlicht?

Drew Barrymore (49) begann bereits mit elf Monaten in Hollywood zu arbeiten. Der einstige Kinderstar aus Filmerfolgen wie E.T. hat heute zwei eigene Töchter namens Olive (11) und Frankie (10). Laut der Schauspielerin haben die zwei sogar Interesse an einem Job in der Öffentlichkeit. Sie enthüllte im Gespräch mit People, ob sie den beiden auch in dem Showbusiness eine Karriere erlauben würde: "Ich sage immer nur: 'Schulaufführungen, Theatercamps, alles, [ja]. Aber [kein] öffentliches Auftreten bis...'" Die genaue Altersgrenze konnte sie anfangs nicht genau festlegen.

Ihre hartnäckigen Kinder gaben sich laut ihren Erinnerungen nicht mit der unklaren Antwort zufrieden. So betone Drew ihnen gegenüber stets, dass sie zu einer verbindlichen Aussage noch nicht in der Lage sei. Stattdessen werde sich die stolze Mutter auf ihre Intuition verlassen. Sie erklärte wohl ihren Töchtern: "Es wird ein Gefühl sein und es wird sein, wenn ich denke, dass ihr bereit seid." Die Filmproduzentin betonte im Interview mit dem Magazin außerdem, dass sie liebend gerne ihren Nachwuchs unterstützen werde, aber erst, wenn sie zumindest 14 oder 15 Jahre alt seien.

Die US-Amerikanerin wurde in eine Familie von Schauspielern hineingeboren. Dies sei auch der Grund dafür, dass sie sich überwiegend selbst erziehen musste. Gegenüber People gab die "Urlaubsreif"-Bekanntheit zu, dass die zeitige Präsenz im Rampenlicht ihre Kindheit sehr negativ beeinflusst habe. Die Tatsache, dass sie vorwiegend auf sich alleine gestellt war in dem jungen Alter, verübelte die Moderatorin ihren Eltern aber nicht: "Ich bin nicht böse auf meine Mutter oder meinen Vater."

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

drewbarrymore / Instagram Die Schauspielerin Drew Barrymore

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige