Julian Zietlow spricht offen über seine indischen Wurzeln

Julian Zietlow (39) thematisiert nur selten seine Herkunft. Doch auf Instagram verrät der Fitnessstar nun: "Ich bin Halb-Inder." Seine Mutter kommt aus Indien, allerdings hat er zu ihr nicht das beste Verhältnis. "Meine Eltern haben sich superfrüh scheiden lassen, da war ich sechs. Ich bin bei meinem Vater groß geworden. Es gab einen riesigen Ehekrieg und ich konnte danach nie ein tiefes Verhältnis zu meiner Mutter aufbauen. Die indische Seite war immer sehr wenig präsent bei mir", offenbart er seinen Fans.

Aus diesem Grund war der Unternehmer auch noch nie in Indien. Um das zu ändern, hat der Influencer ganz spontan Flüge gebucht und sich entschieden, in das südasiatische Land zu reisen. Im Netz berichtet er: "Ich bin froh, vor meinem 40. nach Indien zu gehen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt [...]. Es zieht mich extrem dorthin und dem Ruf werde ich jetzt folgen." Auch wenn diese Reise viel von ihm abverlangen könnte, freut er sich auf das Abenteuer.

Julian wird den Flug nach Indien allein antreten, was für ihn eine große Herausforderung ist. Seine On-off-Liebe Alina Schulte im Hoff (37) wird nicht dabei sein. Wie es aktuell um den Beziehungsstatus der beiden steht, ist nicht ganz klar. Offiziell sind die beiden seit knapp zwei Jahren getrennt, doch im Mai deutete der Fitnessexperte ein Comeback an. "Wir lernen, uns wieder als Partner zu sehen, die durch tiefe Gefühle verbunden sind. Es ist einfach Liebe. Wir reden jetzt mehr miteinander als je zuvor und sind ehrlich zueinander. Das ist unser Neuanfang", berichtete er gegenüber Bild.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Influencer

Instagram / julianzietlow Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juli 2024

