P. Diddy war kurz vor seiner Verhaftung noch in bester Laune

Musikmogul P. Diddy (54) wurde am Montagabend in New York verhaftet. Nur wenige Minuten zuvor hatte der Rapper allerdings noch ausgelassen mit Fans auf den Straßen der Großstadt gefeiert. Ein neues Video, das TMZ vorliegt, zeigt den sichtlich gut gelaunten Star, wie er in Midtown Manhattan mit Anhängern plaudert und sogar einem Bewunderer, der sich vor ihm verneigte, die Hand schüttelte. Kurze Zeit später nahmen Bundesagenten ihn vor dem Park Hyatt Hotel fest, wo er sich mit seinem Team aufhielt.

Der 54-Jährige war am Nachmittag desselben Tages noch mit seinem Sohn Christian "King" Combs durch die Stadt spaziert, um Selfies mit Fans zu machen. Er wurde wegen einer Anklage durch ein Bundesgericht verhaftet, deren Details derzeit noch unter Verschluss stehen. Die Verhaftung des Musikers am Montagabend ist nur der jüngste Vorfall in einer Reihe von Anschuldigungen und Rechtsstreitigkeiten, die ihn in den letzten Monaten verfolgt haben. Erst vor sechs Tagen meldete sich Dawn Richards mit schweren Vorwürfen gegen den Star zu Wort. In gerichtlichen Dokumenten, die dem Onlinemagazin vorliegen, wirft sie ihm Erniedrigung, Terrorisierung und sexuellen Missbrauch vor. Dawn berichtete zudem, Zeugin von gewalttätigen Handlungen gegen die Sängerin Cassie (38) geworden zu sein, die als Erste gegen den Produzenten Anklage erhoben hatte.

Doch nicht nur die beiden Frauen sprachen sich gegen P. Diddy aus. Auch ein Mann namens Derrick Lee Cardello-Smith verklagte ihn. Er behauptete, dass er 1997 von dem "Coming Home"-Interpreten unter Drogen gesetzt und missbraucht worden sei. In diesem Fall hat ein Gericht P. Diddy vor wenigen Tagen wegen sexueller Nötigung zu einer Zahlung von rund 90 Millionen Euro verurteilt. Dennoch beteuert er weiterhin seine Unschuld und reichte kurz darauf einen Eilantrag ein, um das Urteil aufheben zu lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musikproduzent

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige