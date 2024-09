Sommerhaus-Fans sind entsetzt von Rafi und Sams Beziehung

In diesem Jahr stellen sich Rafi Rachek (34) und Sam Dylan (33) dem TV-Abenteuer Das Sommerhaus der Stars. Da kracht es hin und wieder nicht nur zwischen den Teilnehmern, sondern auch zwischen den Partnern selbst! Bereits in der ersten Folge der neuen Staffel fällt den Zuschauern besonders auf, dass es zwischen Rafi und Sam offenbar überhaupt nicht harmonisch zugeht. "Wir sind mittlerweile in der Phase angekommen, in der Fakepaare einziehen", "Wichtige Frage: Kann Rafi Sam überhaupt leiden?" oder auch "Rafi und Sam. Das Sinnbild einer funktionierenden, liebevollen Beziehung", kommentieren nur drei von vielen Usern auf X. Tatsächlich glauben nicht wenige Nutzer, dass das Aufleben ihrer Liebe nur für ihren Einzug ins Sommerhaus stattgefunden hat.

Bereits in den ersten Minuten, in denen Rafi und Sam auf dem Bildschirm erscheinen, schien es nicht gerade harmonisch zwischen den beiden zu laufen. Unter anderem äußerte sich Rafi abschätzig gegenüber Sams Kleidung, als der betont, "mit Glamour" ins Haus reisen zu wollen. "Deine Gardine, deine Decke, was du da anhast, ist ja auch Glamour", bemerkte das Fitnessmodel daraufhin abschätzig. Doch auch Sam konnte sich offenbar nicht zurückhalten und hielt seinem Partner vor, seit drei Jahren nicht gebucht worden zu sein. Auch im weiteren Verlauf lehnte Rafi die Berührungen des TV-Stars wiederholt ab. "Rafi hat ja nur eine Zündschnur von eins bis zwei und die explodiert dann schon mal schnell", erklärte Sam.

Bereits vor der Ausstrahlung wurde von einigen Fans gemunkelt, dass es zwischen Sam und Rafi, die sich immerhin schon mehrere Male getrennt hatten, nicht rosig läuft. Auf Instagram bezog der Influencer vor einigen Tagen Stellung. "Was haben wir in den letzten Wochen viel gelesen: 'Sie sind längst getrennt, sie sind nur für das Sommerhaus zusammen, ihre Beziehung ist nur Fake.'" Doch Sam stellte klar: "Alle, die uns lieben, können wir beruhigen: Wir sind und bleiben zusammen!" Als Beweis postete er ein gemeinsames Foto mit Rafi.

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im Januar 2024

