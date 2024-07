Heiratsantrag von Rafi im Sommerhaus? Sam Dylan klärt auf

Stehen die Zeichen bei Sam Dylan (33) und seinem Freund Rafi Rachek (34) etwa bald auf Hochzeit? Schon mehrfach hatte der Realitystar betont, sich einen Heiratsantrag zu wünschen. Besonders das Sommerhaus der Stars, an dem die beiden teilnehmen, hätte sich laut Sam für einen Antrag geeignet. Den hat er aber noch nicht bekommen. Im Promiflash-Interview auf der Europapremiere von "To the Moon" verrät Sam: "Ich habe bislang noch keinen Antrag bekommen. Ich habe gehofft, dass im Sommerhaus vielleicht einer kommt, dass es irgendwann mal so ein schöner Tag ist [...], aber den habe ich bis heute nicht bekommen."

Die Hoffnung, dass Rafi irgendwann doch noch vor Sam auf die Knie geht und ihm die Frage aller Fragen stellt, hat der 33-Jährige noch nicht aufgegeben, wie er im Gespräch mit Promiflash ausplaudert: "Aber ich hoffe. Das Jahr ist noch jung. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch einen bekomme." Bevor Rafi seinen Mut zusammennimmt, müsse aber noch ein wichtiges Detail besprochen werden: die Wohnsituation des Paares!

Momentan leben Sam und Rafi noch gar nicht zusammen, wie die beiden auf der Bertelsmann-Party gegenüber Promiflash deutlich machten. "Ich habe die Wohnung übernommen, in die wir vor fast drei Jahren zusammengezogen sind und da wohne ich jetzt, und wir wollen auch wieder zusammenziehen", erklärte Sam. Da Rafi wegen seines Jobs als Sanitäter an den Standort Düsseldorf gebunden sei, komme die ehemals gemeinsame Wohnung in Köln zum jetzigen Zeitpunkt nicht infrage. Ohnehin bräuchte die gemeinsame Bleibe ein Upgrade, denn: "Aber jeder braucht auch sein eigenes Zimmer, weil Rafi dreht ja durch, der ist ja so ein Ordnungsfanatiker."

Nicole Kubelka / Future Image / Actionpress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im Januar 2024

