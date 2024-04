Mega-Erfolg von Teil zwei: "Dune 3" ist bereits in Arbeit!

Die Filmreihe Dune ist wohl einer der größten Kassenschlager der vergangenen Monate. Sowohl der erste als auch der zweite Teil begeisterten die Fans. Der dritte Streifen wird von vielen sicher schon mit Sehnsucht erwartet – und offenbar wollen die Produzenten nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen. Wie Variety jetzt berichtet, arbeite Regisseur Denis Villeneuve (56) bereits fleißig an "Dune 3". Auch die Produktionsfirma Warner Bros. gibt grünes Licht. Dem Film steht also nichts mehr im Weg. Ob es ein Wiedersehen mit bekannten Darstellern gibt, ist noch nicht klar. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass Timothée Chalamet (28) oder Zendaya (27) wieder dabei sind.

"Dune 2" scheint aktuell auf dem Vormarsch zu sein, den Einnahmerekord von Avatar: The Way of Water brechen zu wollen. Noch ist die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke, die das Fantasy-Epos von James Cameron (69) gesetzt hatte, aber weit entfernt. Vor wenigen Wochen knackte "Dune" die 500 Millionen Euro. Damit übertraf das Science-Fiction-Spektakel bereits seinen Vorgänger. Es erscheint verständlich, dass die Fans in Scharen ins Kino strömten, denn immerhin hatten sie länger auf den zweiten Teil warten müssen als gedacht, denn im Sommer vergangenen Jahres war klar geworden, dass der Kinostart sich wegen des Hollywood-Streiks verzögern wird. Nachdem die Premiere eigentlich im Oktober 2023 stattfinden sollte, hatte schon im August festgstanden, dass es erst Anfang 2024 so weit sein wird.

Aber wie stehen die Darsteller zu einer weiteren Fortsetzung? Zumindest Zendaya ist bereit. "Jedes Mal, wenn Denis anruft, antworte ich mit 'Ja'", lachte die Schauspielerin auf Nachfrage von Fandango. Sie sei bei dem Gedanken an den dritten Teil bereits aufgeregt und könne es kaum erwarten, wieder mit dem Kanadier zusammenzuarbeiten: "Er ist in vielerlei Hinsicht ein Perfektionist und möchte Dinge erst teilen, wenn sie fertig sind. Deshalb respektiere ich das und warte, bis er bereit ist." Vielleicht hält sie das Drehbuch ja bald in den Händen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denis Villeneuve, Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya posiert auf Filmpremiere

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr bereit für den dritten Teil von "Dune"? Ja, ich kann es kaum erwarten! Nee, mir gefallen die Filme nicht so sehr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de