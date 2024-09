"Herz ist gebrochen": Kate Merlan trauert um ihre Mutter

Kate Merlan (37) teilt eine traurige Nachricht mit ihren Fans. In ihrer Instagram-Story schreibt die Reality-TV-Bekanntheit, dass ihre Mutter gestorben ist. "Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber mein Herz ist gebrochen. Vor wenigen Tagen hat meine Mama ihre Augen für immer geschlossen. Ich war bei ihr und habe ihre Hand gehalten", erklärt Kate und fügt dem Post ein gebrochenes Herz und ein Tauben-Emoji an.

Fortan wird sich die Temptation Island V.I.P.-Kandidatin nicht mehr wie gewohnt bei ihren Followern melden und sich Zeit für sich nehmen. "Es ist ein unfassbarer Schmerz in mir. Deshalb werde ich mich hier erst mal zurückziehen", führt Kate aus.

Ihre Familie hält Kate weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auf ihrem Profil dreht sich vielmehr alles um Beauty- und Lifestyle-Content. Auch mit der On-off-Beziehung mit ihrem Ex Jakub Jarecki (29) machte Kate in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

