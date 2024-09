Pietro Lombardi ist beeindruckt von Lauras Mama-Kompetenzen

In seiner Papa-Rolle scheint Pietro Lombardi (32) so richtig aufzugehen! Zu Gast bei Punkt 8 wurde der Sänger natürlich nach seinem neuen Alltag gefragt, da sein jüngster Familienzuwachs gerade einmal einen Monat alt ist. Da kam der gebürtige Karlsruher sofort ins Schwärmen. "Es läuft wunderbar", begann er und fügte hinzu: "Aber ich bin froh, so eine Frau zu haben. Meine Frau ist wirklich ein Roboter." Laura Maria Rypa (28) sei mitten in der vergangenen Nacht auf den Beinen gewesen und habe sich um zwei hellwache Kinder gekümmert. Der "Bella Donna"-Interpret meinte weiter: "Sie macht und tut. Ich versuche natürlich zu unterstützen. Ich liebe meine Familie und dafür lebe ich. Wir sind glücklich wie nie zuvor."

Mit drei Jungs zu Hause wird es dem Musiker sicher nie langweilig. Aber hat er möglicherweise schon den nächsten Sprössling im Sinn? "Vielleicht kommt irgendwann noch ein Mädchen dazu", deutete er an, ergänzte dann aber schnell: "Aber mit meinen Jungs bin ich erstmal sehr glücklich." Er habe zwar immer gesagt, er wäre auch ein guter Mädchen-Papa, aber aktuell sei er mit seinen Söhnen mehr als zufrieden. "Es muss erstmal ein bisschen Pause rein", sagte er lachend.

Laura und Pietro sind anscheinend ein eingespieltes Team. Auch die Influencerin zeigt immer wieder gerne, wie glücklich sie mit Pietro an ihrer Seite ist und wie gut sie als Eltern harmonieren. Erst vor wenigen Tagen teilte sie einen zuckersüßen Post auf Instagram und übergoss den DSDS-Juror mit Komplimenten. "Ich möchte dir sagen, wie stolz ich auf dich bin und auf alles, was du leistest. Du arbeitest so hart und gibst immer dein Bestes, und das beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue", schrieb sie.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und sein Sohn Amelio, 2024

