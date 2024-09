Salma Hayek schwärmt von Zusammenarbeit mit Angelina Jolie

Salma Hayek (58) und Angelina Jolie (49) verbindet nicht nur die Liebe zur Schauspielerei, sondern auch eine enge Freundschaft. Während Angelina in dem neuen Kriegsdrama "Without Blood" als Regisseurin hinter die Kamera tritt, spielt Salma die Hauptrolle. Beim alljährlich von der Kering Foundation veranstalteten Caring for Women Dinner in New York gab die gebürtige Mexikanerin Einblicke in die Zusammenarbeit mit ihrer engen Freundin und "Mr. & Mrs. Smith"-Darstellerin. "Sie war so großzügig, weil sie den Prozess versteht und vielleicht auch, weil sie mich so gut kennt", verriet sie Entertainment Tonight auf dem roten Teppich und schwärmte weiter: "Sie wusste, welche Knöpfe sie bei mir drücken musste."

Bereits vergangene Woche standen Salma und Angelina gemeinsam beim Toronto International Film Festival für die Premiere von "Without Blood" auf dem roten Teppich. In einer emotionalen Rede anlässlich der TIFF Tribute Awards lobte die 58-Jährige ihre Freundin als "die beste Schauspielerin und Regisseurin", mit der sie je zusammengearbeitet habe. Neben den beiden Hollywoodschauspielerinnen waren auch ihre Co-Stars Demián Bichir, Juan Minujín, Jorge Antonio Guerrero und Patricio José bei der Filmpremiere anwesend. "Without Blood" basiert auf dem gleichnamigen Buch des italienischen Schriftstellers Alessandro Baricco und handelt von einer Frau, Nina, deren Vater und Bruder von einer Gang ermordet wurden, als sie noch ein Kind war. Viele Jahre später trifft sie Tito, einen der Verantwortlichen, wieder.

Auch ein weiterer Gast sorgte bei der Premiere von "Without Blood" für Aufsehen. Angelinas Sohn Pax (20) begleitete seine berühmte Mutter bei dem Event in Toronto. Es war der erste Auftritt auf dem roten Teppich für ihn seit seinem schweren E-Bike-Unfall im Juli in Los Angeles, bei dem er Kopfverletzungen erlitt. Neben einem Gips am Arm waren auch leichte Narben auf seiner Stirn zu erkennen. Noch immer erholt sich der 20-Jährige von dem schlimmen Unfall, bei dem er zur Hauptverkehrszeit in Los Feliz mit einem Auto kollidierte, wie TMZ berichtete. Augenzeugen zufolge lag er zunächst reglos am Boden, bevor er beim Eintreffen der Sanitäter wieder zu Bewusstsein kam.

Getty Images Salma Hayek beim Toronto International Film Festival 2024

Getty Images Angelina Jolie und Pax Thien Jolie-Pitt im September 2024

