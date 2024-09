So endet "Tempation Island V.I.P." für Lisa-Marie und Akka

Am 5. Oktober startet die fünfte Temptation Island V.I.P.-Staffel. Auch in diesem Jahr werden wieder vier Paare für zwei Wochen getrennt voneinander an einen paradiesischen Ort in den Urlaub geschickt, um sich dem ultimativen Treuetest zu unterziehen – so auch Lisa-Marie Straube und ihr Partner Furkan Akkaya. Noch vor der Ausstrahlung des Beziehungsexperiments verrät RTL nun bereits, ob die beiden die Insel der Versuchung gemeinsam verlassen.

Achtung, Spoiler!

Wie der Sender in einer offiziellen Pressemitteilung ausplaudert, hat das Paar den Treuetest erfolgreich bestanden. Nach der Produktion hätten Lisa-Marie und Akka herausgefunden, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Damit aber noch nicht genug: Nachdem die Dreharbeiten beendet waren, hätten die beiden direkt den nächsten Schritt gewagt und sich in Abu-Dhabi das Jawort gegeben.

In der aktuellen Staffel testen neben Lisa-Marie und Akka noch drei weitere Paare ihre Treue: Rebecca Ries und Adrian Alian (28) wollen ebenfalls herausfinden, ob ihre Beziehung den Herausforderungen bei "Temptation Island V.I.P." widersteht. Sarah-Jane Wollny (25) und ihr Freund Tinush wollen durch das Beziehungsexperiment ihre Bindung stärken und mehr Vertrauen zueinander aufbauen. Jessica Hnatyk möchte sehen, wie sich ihr Freund Germain Wolf unter Alkoholeinfluss beim Feiern verhält.

Lisa-Marie Straube und Furkan Akkaya, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

