Neben den Kaulitz-Twins: Diese Stars machen bei "LOL" mit

Fans von LOL: Last One Laughing dürfen sich auf ein ganz besonderes Halloween-Special freuen! Bereits seit Längerem ist bekannt, dass Bill (34) und Tom Kaulitz (34) in der beliebten Comedy-Show von Prime Video antreten werden. Doch sie sind natürlich nicht die einzigen Stars, die sich Michael "Bully" Herbigs (56) Challenge stellen. Laut Bild sind noch einige weitere namhafte Promis dabei! In den drei anderen Teams befinden sich Anette Frier und Sasha (52), Mirja Boes (52) und Torsten Sträter (57) sowie Palina Rojinski (39) mit Olaf Schubert (56). Anette, Palina, Olaf, Mirja und Torsten haben schon Erfahrung – es ist nicht das erste Mal, dass sie bei "LOL" antreten.

Schon bald wird sich zeigen, welches der vier Teams am stärksten sein wird. Wie auch bei den vorherigen Staffeln gilt: Wer zweimal lacht, scheidet aus. Zu gewinnen gibt es die stolze Summe von 50.000 Euro, die das Sieger-Duo an einen guten Zweck spenden darf. Im Herbst sollen die schaurigen Episoden auf dem blauen Streaming-Riesen rauskommen, ein genaues Datum ist bisher aber noch nicht bekannt. Die Produktion der Halloween-Ausgabe soll bereits unter größter Geheimhaltung in München abgeschlossen worden sein.

Michael "Bully" Herbig, der durch Filme wie "Der Schuh des Manitu" bekannt wurde, sorgt als Moderator erneut für den nötigen komödiantischen Rahmen. In den vergangenen Staffeln war "LOL" sowohl bei Publikum als auch bei Kritikern ein voller Erfolg. In den bisherigen Folgen und Spezialausgaben waren bereits große Stars der deutschen Comedy-Szene und Film-/TV-Branche dabei: So nahmen unter anderem Otto Waalkes (76), Hazel Brugger (30), Anke Engelke (58) oder Rea Garvey (51) teil.

