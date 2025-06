Feiert Sarah Paulson ihr "American Horror Story"-Comeback?

Sarah Paulson (50), bekannt aus der beliebten Anthologie-Serie American Horror Story, könnte bald ein Comeback in Staffel 13 feiern. Serien-Schöpfer Ryan Murphy (59) heizte die Gerüchteküche mit einem Instagram-Kommentar an, in dem er verkündete: "Sarah Paulson und ich hecken da gerade etwas Cooles aus." Die Schauspielerin, die in bisher zahlreichen Staffeln der Serie mit ihren bemerkenswerten Darstellungen überzeugte, war in den vergangenen Jahren nicht in der Show zu sehen – ein Umstand, der Fans umso mehr auf eine Rückkehr hoffen lässt.

Die Serie, die seit 2011 läuft, hat sich durch ihre jährlich wechselnden, in sich abgeschlossenen Geschichten – von Hexenzirkeln bis zu Spukhäusern – einen festen Platz im Horrorgenre erobert. Sarah gilt durch ihre Vielseitigkeit und intensive Darbietung als eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Show. Besonders ihre Zusammenarbeit mit häufigen Co-Stars wie Evan Peters (38) und unter der Regie von Ryan Murphy hat ihre schauspielerische Laufbahn stark geprägt. Ihre Mitwirkung an den neuen Entwicklungen der Serie könnte nun ein weiteres Highlight werden.

Sarah selbst hatte sich in der Vergangenheit begeistert über die Möglichkeit eines Comebacks geäußert. Sie bezeichnete "American Horror Story" als ihr kreatives Zuhause und offenbarte, wie sehr ihr die Serie am Herzen liegt. Bereits in einem Interview mit Robin Roberts in der Sendung "Good Morning America" betonte sie, wie bedeutungsvoll die enge Zusammenarbeit mit Evan und Ryan für sie ist. Bei Fans bleibt ihre Hingabe zur Serie unvergessen, und die Vorfreude auf ein Wiedersehen auf dem kleinen Bildschirm könnte bald Wirklichkeit werden – zumindest, wenn es nach Sarah und Ryans Andeutungen geht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Murphy im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Sarah Paulson und Evan Peters, "American Horror Story"-Stars