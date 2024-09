Melania Trump verteidigt ihre früheren Nackedei-Shootings

Melania Trump (54) wehrt sich gegen ihre Kritiker. In ihrer früheren Zeit als Model stand die Ehefrau von Donald Trump (78) auch schon mal nackt vor den Linsen der Kameras. In einem Video, das sie unter anderem auf Instagram veröffentlichte, stellt sie sich selbst eine Frage. "Warum stehe ich mit Stolz hinter meiner Arbeit als Aktmodell?" Diese beantwortet sie mit einer Gegenfrage: "Warum haben sich die Medien dafür entschieden, meine Zelebrierung der menschlichen Form in einem Mode-Fotoshooting so unter die Lupe zu nehmen?" In dem Video werden dann einige europäische Statuen eingeblendet, die alle nackt posieren. Beispielsweise ist eine Eva-Statue von Jean Alexandre Joseph Falguière zu sehen. "Wir sollten unseren Körper ehren und uns die zeitlose Tradition der Kunst als kraftvolles Mittel des Selbstausdrucks zu eigen machen", betont die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten im Anschluss.

Als ihr Mann Donald im Jahr 2016 zum ersten Mal für das Amt des Präsidenten kandidierte, zerrte die amerikanische Klatschpresse, vorrangig die New York Post, die Aktaufnahmen aus dem Jahr 2000 wieder in die Öffentlichkeit. Der Republikaner verteidigte seine Frau damals ausdrücklich. "Melania war eines der erfolgreichsten Models und machte viele Fotoshootings, auch für Titelseiten und große Zeitschriften. Dieses Bild wurde für eine europäische Zeitschrift gemacht, bevor ich Melania kannte. In Europa sind Bilder wie dieses sehr modisch und üblich", äußerte er sich gegenüber der New York Post.

Der Clip endet mit einem Cover ihrer Memoiren. Diese sollen im Oktober dieses Jahres erscheinen. "Melania ist die kraftvolle und inspirierende Geschichte einer Frau, die persönliche Spitzenleistungen definiert, Widrigkeiten überwunden und sich ihren eigenen Weg gebahnt hat", lautet die Beschreibung des Buches auf ihrer offiziellen Website. Die Autobiografie zeichne ein "intimes Porträt" einer Frau mit einem außergewöhnlichen Leben.

Getty Images Donald und Melania Trump, 2000

Getty Images Donald und Melania Trump, 2021 in Maryland

