Noch in diesem Jahr: Melania Trump bringt ihre Memoiren raus

Am Dienstag hat das Büro von Melania Trump (54) spannende Neuigkeiten verkündet: Im Herbst erscheinen die Memoiren der ehemaligen First Lady. "Melania ist die kraftvolle und inspirierende Geschichte einer Frau, die persönliche Spitzenleistungen definiert, Widrigkeiten überwunden und sich ihren eigenen Weg gebahnt hat", heißt es in einer Beschreibung des Buches auf ihrer offiziellen Website. Ihre Autobiografie biete ein "intimes Porträt" einer Frau, die ein außergewöhnliches Leben gelebt hat.

Das Buch enthalte "Geschichten und Bilder enthalten, die nie zuvor mit der Öffentlichkeit geteilt wurden." Es sieht also ganz danach aus, als wäre die Frau von Donald Trump (78) bereit, einige ihrer persönlichen Geheimnisse auszuplaudern. Bis es so weit ist, müssen sich interessierte Leser allerdings noch eine Weile gedulden. Bislang wurde noch kein genaues Veröffentlichungsdatum genannt. Ebenso wenig wurde verraten, ob "Melania" vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen im November erscheinen wird.

Die Nachricht über die Erscheinung ihrer Memoiren kommt nur wenige Tage nach dem versuchten Attentat auf ihren Mann bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania: Am 13. Juli wurde der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten angeschossen und am rechten Ohr verwundet. Ein Zuschauer kam dabei ums Leben. Der mutmaßliche Attentäter wurde daraufhin von Donalds Sicherheitspersonal getötet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melania Trump im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Melania ihre Memoiren während des Wahlkampfs veröffentlicht? Klingt verlockend – ich bin gespannt, was sie darin schreibt. Na ja, ich glaube, dass das nur Taktik ist... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de