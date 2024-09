Moderatorin Mareile Höppner wehrt sich gegen Internettroll

Mareile Höppner (47) wehrt sich gegen Hass im Netz. In einem Instagram-Video, das sie in einem engen Cut-out-Kleid zeigt, blendet sie einen gehässigen Kommentar ein: "Du wirst auch mal älter. Man sieht es ja jetzt schon an dir. Also halt den Ball einfach flach." Das lässt die Journalistin nicht auf sich sitzen und verfasst eine starke Erwiderung. "Jetzt müssen wir alle tapfer sein: Wir werden alle älter", beginnt Mareile ihre Antwort und weist darauf hin, dass das Altern in der heutigen Gesellschaft ein großes Problem sei: "Es passt nicht in die Filter- und Weichzeichner-Welt."

Die Moderatorin fragt weiter, was die Alternative sei: "Früher sterben?" Sie erzählt, dass sie viele liebe Menschen zu früh verloren habe und niemand dabei an Falten gedacht habe. Deshalb fordert sie ihre Follower auf, das Älterwerden zu akzeptieren. "Wir kommen nämlich nicht daran vorbei", betont die 47-Jährige und ergänzt: "Ich hab mich noch nie so gut gefühlt wie heute. So mutig und frei und deshalb ziehe ich auch an, was ich will. Auch das gehört zur Freiheit, wenn man älter wird."

Es ist nicht das erste Mal, dass Mareile sich gegen übergriffiges Verhalten im Netz wehrt: Im August konfrontierte sie in der RTL-Sendung "Extra" per Videochat einen Mann, der ungefragt Penisbilder geschickt hatte. "Die Täter wähnen sich in Sicherheit, weil nur die wenigsten Fälle vor Gericht landen. Unsere Kinder finden es richtig und sehr wichtig, dass solche Dinge thematisiert werden. Sie werden mit solchen Plattformen noch ganz anders groß", erklärte sie ihre mutige Aktion gegenüber der Bild.

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, Moderatorin

Getty Images Mareile Höppner, Moderatorin

