Sängerin SZA begeistert ihre Fans mit verführerischen Fotos

SZA (33) löst bei zahlreichen ihrer Fans Schnappatmung aus – und zwar mit neuen, ziemlich heißen Fotos. Auf Instagram veröffentlicht die Sängerin eine Bilderreihe, in der sie sich unter anderem in einem langen schwarzen Kleid mit Cut-outs präsentiert. Währenddessen zieht die Musikerin verführerisch an einem String, der an ihren Hüften hervorblitzt. Ihren Bewunderern gefällt das sehr. "Uff, du bist viel zu heiß, um echt zu sein!", heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Neben dem Schnappschuss in dem freizügigen Abendkleid teilt SZA außerdem einige Fotos, auf denen sie in verschiedenen Bikinis zu sehen ist. Die Bilder zeigen die Sängerin unter anderem bei einem Campingausflug oder beim Planschen im Wasser. Ein weiteres zeigt die 34-Jährige wiederum inmitten von Büschen und Bäumen. "Ich fokussiere mich draußen auf das, was sich im Inneren abspielt", betitelt die gebürtige US-Amerikanerin ihren Social-Media-Beitrag.

Dass SZA nicht nur mit ihrem Erscheinungsbild punkten kann, sondern auch mit ihrem musikalischen Talent, bewies sie unter anderem Anfang dieses Jahres. Bei der 66. Grammy-Verleihung wurde die "Snooze"-Interpretin insgesamt neunmal nominiert. Letztendlich durfte sie sich über drei Auszeichnungen freuen – wie beispielsweise in der Kategorie "Beste Pop-Duo-/-Gruppen-Performance" zusammen mit Phoebe Bridgers (30) für "Ghost In The Machine."

Instagram / sza SZA, Sängerin

Getty Images SZA, Sängerin

