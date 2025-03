SZAs Album stellt Rekord von Michael Jacksons "Thriller" ein

SZA (35), geboren als Solána Imani Rowe, hat mit ihrem Album "S.O.S." einen beeindruckenden Meilenstein erreicht: Das Werk hat den Rekord von Michael Jacksons (✝50) legendärem "Thriller" eingestellt. Beide Alben halten nun den Titel für das am längsten in den Top 10 vertretene Album eines Black Artists in der Geschichte der Billboard 200 Charts. TMZ begegnete der "Kill Bill"-Sängerin nach einem Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live!" und wollte wissen, was sie zu diesem historischen Erfolg sagt. Doch SZA war in dem Moment ziemlich sprachlos: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll."

Das Album "Thriller" von Michael Jackson, das 1982 erschien, ist ein Meilenstein der Musikgeschichte und gilt als das meistverkaufte Album aller Zeiten. Dass SZAs "S.O.S.", veröffentlicht knapp 40 Jahre später, einen solchen Rekord brechen konnte, zeigt die kulturelle Bedeutung ihres Werks. Während Jacksons Erfolge ohne Streaming erzielt wurden, profitierte SZAs Album von der modernen Streaming-Ära. Der zeitlose Erfolg ihrer Musik zieht sich durch Generationen. Aktuell begeistert die Sängerin auch mit ihrem Song "Luther" – ein Duett mit Kendrick Lamar (37) –, der kürzlich die Spitze der Charts erreichte. Auch beim diesjährigen Super Bowl konnte sie mit ihrer Performance überzeugen.

Abseits ihres musikalischen Erfolgs scheint SZA sich auf eine aufregende Zukunft zu freuen. Ein Musikvideo zu "Luther" ist bisher noch nicht bestätigt worden, Fans spekulieren aber bereits, ob es während ihrer bevorstehenden Tournee Premiere feiern könnte. Mit ihrer ehrlichen und emotionalen Art ist die US-Künstlerin längst zu einer der einflussreichsten Stimmen ihrer Generation geworden. Michael Jackson, bekannt als der "King of Pop", hinterließ durch seine bahnbrechenden Leistungen ein enormes Erbe. Dass nun ausgerechnet SZA, die oft betont, wie sehr sie von anderen Künstlern beeinflusst wurde, seinen Rekord eingestellt hat, ist für viele ein bedeutender Moment in der Geschichte der Musik.

Getty Images Michael Jackson, Sänger

Getty Images SZA bei der Met Gala 2022

