Sängerin SZA sorgt mit deutschem Gartenbau-Trikot für Lacher

SZA (35), mit bürgerlichem Namen Solána Imani Rowe, hat mit einem ungewöhnlichen Outfit für Gesprächsstoff gesorgt, wie RTL berichtet. In einem Instagram-Post zeigte sich die Grammy-prämierte Sängerin in einem grünen Adidas-Trikot, auf dessen Vorderseite "Zaun – Garten – und Landschaftsbau Manfred Fell Heinsberg" geschrieben steht. Heinsberg, eine Kleinstadt nahe der niederländischen Grenze mit rund 44.000 Einwohnern, dürfte vielen Amerikanern unbekannt sein — das T-Shirt allerdings rückte das Gartenbauunternehmen von Manfred Fell in den Fokus der Weltöffentlichkeit. "Die ersten Nachrichten kamen bei meinem Sohn an und dann ging es quasi in einem durch", sagte der überraschte Gartenbauer.

Das Shirt stammt ursprünglich aus den frühen 1990er Jahren, als es für die Betriebs-Fußballmannschaft des Unternehmens gefertigt wurde. Wie dieses nostalgische Stück den Weg in SZAs Kleiderschrank gefunden hat, ist unklar. Frederic Fell, der Sohn des Heinsberger Gartenbauunternehmers, vermutet, dass es über Secondhand- oder Retro-Shops in die USA gelangt ist. Sicher ist jedoch, dass der amerikanische Star mit der Wahl seines Outfits für unerwartete und vor allem kostenlose Werbung für den Kleinstadtbetrieb gesorgt hat.

SZA selbst, die aktuell nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre zahlreichen Grammy-Nominierungen auf sich aufmerksam macht, ist bekannt dafür, mit ihrem Stil Akzente zu setzen. Die Sängerin, die auch in der Halbzeitshow des kommenden Super Bowls neben Kendrick Lamar (37) auftritt, hat ein Faible für ungewöhnliche Looks und Secondhand-Mode. Ihre Fans schätzen sie nicht nur für ihre beeindruckenden musikalischen Leistungen, sondern auch für ihren unkonventionellen Umgang mit Mode. So ist es auch wenig überraschend, dass ihre Outfitwahl einmal mehr Wellen schlägt – dieses Mal allerdings sowohl in den USA als auch in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen.

Cindy Ord/Getty Images for Mastercard SZA in New York

Action Press / imagebroker.com Kendrick Lamar beim Heitere Open Air in der Schweiz

