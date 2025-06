SZA begeistert ihre Fans mit heißen Outfit-Bildern im Netz

SZA (35) hat mit ihrem neuesten Instagram-Beitrag für Aufsehen gesorgt. Vergangenen Donnerstag teilte die Sängerin eine Reihe von Bildern, die sie in gewagten Outfits zeigen. Eine Aufnahme zeigt sie in einem komplett durchsichtigen Oberteil mit einem aufgedruckten Bikini-Muster, das den Blick auf ihren Oberkörper freigibt. Dazu kombinierte sie kurze schwarze Shorts mit einem silbernen Gürtel, der mit einem auffälligen Tierschädel verziert war. Die Sängerin setzte außerdem auf viele Accessoires, darunter Ketten, Ringe und Armbänder. Ihr Look wurde von voluminösen Locken und glitzerndem Make-up abgerundet.

In weiteren Fotos gewährte die "Kill Bill"-Interpretin ihren Fans noch tiefere Einblicke in ihr Styling. Ein Bild zeigt sie in einem blauen Kleid mit tiefem Ausschnitt, offenem Rücken und funkelnden Details. Sie zog das Kleid bis zur Taille herunter, um auch ihre Unterwäsche zur Schau zu stellen. Ein anderes Outfit bestand aus einem transparenten Spitzenbody, der einen Blick auf ihren glitzernden Tanga ermöglichte. "Habe etwas Zeit allein verbracht", schrieb die Künstlerin zu ihrem Beitrag, der in den sozialen Medien eine Welle von Kommentaren und Reaktionen auslöste. Fans und Prominente wie die Marke Lilly Lashes konnten ihre Begeisterung kaum zurückhalten.

SZA, die für ihren mutigen Stil und ihre Kreativität bekannt ist, nutzt Mode oft, um sich auszudrücken. Die Sängerin, die 2023 mit ihrem Erfolgsalbum "S.O.S" große Erfolge feierte, betont in Interviews immer wieder, wie sehr ihr Stil ein Spiegelbild ihrer Persönlichkeit ist. Privat zeigt sie sich oft humorvoll und bodenständig, wie etwa durch die Wahl einer Handyhülle mit einem lächelnden Kartoffelgesicht, die bei diesem Fotoshooting ebenfalls zu sehen war. Ihre modischen Statements und tiefgründigen Lieder haben sie nicht nur zu einem musikalischen, sondern auch zu einem kulturellen Phänomen gemacht. Fans lieben sie genau dafür: ihre unerschrockene Individualität.

Anzeige Anzeige

Instagram / sza SZA präsentiert sich auf Instagram in einem durchsichtigen Oberteil

Anzeige Anzeige

Getty Images SZA, US-amerikanische Singer-Songwriterin

Anzeige Anzeige

Anzeige