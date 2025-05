Überraschungsgast: Justin Bieber performt auf SZA-Konzert

Fans der Sängerin SZA (35) erlebten am Freitagabend eine echte Überraschung in Los Angeles: Während ihres ausverkauften Konzerts, das sie gemeinsam mit Rapper Kendrick Lamar (37) gab, betrat kein Geringerer als Justin Bieber (31) die Bühne. Gemeinsam mit SZA performte er ihren Song "Snooze", der 2023 bereits in einer gemeinsamen Akustikversion veröffentlicht wurde. Die beiden traten in komplett schwarzer Kleidung auf und zeigten sich auf der Bühne sehr charmant und humorvoll, wie The Sun berichtet: Justin küsste SZA die Hand, sie tanzten gemeinsam und umarmten sich zum Ende der Performance. Das Publikum reagierte begeistert, während Justins Ehefrau Hailey Bieber (28) den Auftritt stolz in ihrer Instagram-Story festhielt.

"Snooze" ist nicht nur eine musikalische Zusammenarbeit der beiden Stars: Justin übernahm auch im dazugehörigen Musikvideo eine Hauptrolle und spielte SZAs Liebhaber. Für den 31-Jährigen, der zuletzt auf dem Coachella-Festival 2024 vor einem so großen Publikum stand, markierte der überraschende Auftritt in Los Angeles eine unerwartete Rückkehr zur großen Bühne. Vor allem, da zuletzt immer wieder Gerüchte um Justins Gesundheitszustand und mögliche Substanzabhängigkeiten kursierten, hätten seine Fans so schnell wohl nicht mit einem Comeback ihres Idols gerechnet.

Justin, der zuletzt auch mit vermeintlichen Verstrickungen in eine sektenähnliche Gemeinschaft für Schlagzeilen sorgte, hat Gerüchte über eventuellen Drogenmissbrauch in der Vergangenheit zurückgewiesen. Sein Management versicherte Anfang des Jahres gegenüber TMZ, dass der Sänger weder harte Drogen nehme noch gesundheitlich gefährdet sei. Tatsächlich befinde sich Justin aktuell in einer der besten Phasen seines Lebens, hieß es. Seit 2018 ist er mit dem Model Hailey glücklich verheiratet und hat mit ihr einen Sohn.

Getty Images Justin Bieber im September 2021 bei den Video Music Awards in New York

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2020

