Kendrick Lamar verrät Details zu seinem Super-Bowl-Auftritt

Kendrick Lamar (37), der bei den diesjährigen Grammy Awards fünf Auszeichnungen abräumen konnte, steht am kommenden Sonntag auf der Bühne der Super Bowl-Halbzeitshow. Gemeinsam mit Sängerin SZA (35) wird der Rapper im Caesars Superdome in New Orleans auftreten und den Zuschauern weltweit eine musikalische Erzählung präsentieren. "Storytelling", so beschreibt Kendrick sein Konzept, das für diese Performance im Mittelpunkt steht. Dabei will er mit seiner Musik und Energie die Menschen erreichen und bewegen. "Das ist Kendrick Lamar mit 37 Jahren", erklärte er bei einer Pressekonferenz, "ich fühle, dass ich immer noch wachse."

SZA, mit der Kendrick in der Vergangenheit mehrfach zusammengearbeitet hat, wird ihn bei seinem großen Auftritt unterstützen. Die beiden Künstler haben nicht nur gemeinsame Hits wie "All the Stars" vorzuweisen, sondern teilen auch eine persönliche Verbundenheit durch ihren kreativen Prozess. Kendrick lobte vor dem Halbfinale ihre Disziplin und Hingabe: "Ich habe gesehen, wie sie Tag für Tag im Studio arbeitete, Lieder schrieb, sie verwarf und weitermachte. Sie hatte immer diesen Ehrgeiz, besser zu werden." Beide konnten den Moment ihres gemeinsamen Erfolgs bislang nicht vollständig realisieren, da Proben und Vorbereitungen für die Show in vollem Gange seien.

Die Halbzeitshow ist nicht der erste Auftritt von Kendrick beim Super Bowl. Bereits 2022 trat er zusammen mit Dr. Dre (59), Snoop Dogg (53) und Eminem (52) auf, ein denkwürdiger Moment für ihn, der seine Karriere noch einmal auf ein neues Level hob. Kendrick, der einen Pulitzer-Preis für sein Album "Damn" erhielt, blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück, betont aber immer wieder seine Leidenschaft für die Kunst und den Prozess dahinter. Seine Zusammenarbeit mit Größen der Branche wie SZA oder auch Dr. Dre hat ihn geprägt. Doch auch im Privaten bleibt Kendrick bodenständig und verbunden mit seiner Heimat, die ihn inspiriert und seine Musik wesentlich beeinflusst hat.

Getty Images Kendrick Lamar bei den Grammys 2025

Collage: Getty Images North America, Getty Images Collage: Kendrick Lamar und SZA

