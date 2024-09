"Undankbar und böse": Nanny schießt gegen Sandy Meyer-Wölden

Sandy Meyer-Wölden (41) sorgt immer wieder mit ihrem Familienleben für Aufsehen. Doch nun regnet es negative Schlagzeilen für die Ex von Oliver Pocher (46). Im Gespräch mit Bild beschwert sich eine ehemalige Nanny über die Moderatorin. Gwladys Kouassi, die ab 2017 regelmäßig auf ihre zwei jüngsten Kinder aufpasste, offenbart: "Ich wurde ohne jede Rücksicht behandelt, aggressiv. Ich wurde bedroht, auf die Straße geworfen zu werden, weil ich mein Gehalt verlangte. Sie schuldet mir noch immer fast 6100 Euro." Die Blondine habe ihr das Gefühl gegeben, "ein Niemand" zu sein. "Sie zeigt kein Interesse für andere, es sei denn, sie braucht sie. Sie ist berechnend und manipulativ. Einfach undankbar und böse", berichtet die 39-Jährige.

Auch Sandys Umgang mit ihren Sprösslingen sei Gwladys negativ aufgefallen. "Ihre Worte gegenüber ihren Kindern konnten sehr hart sein. Ich würde sagen, sie waren unangemessen für Kinderohren", behauptet sie gegenüber der Zeitung und ergänzt: "Die Kinder tun mir leid. Während meiner Zeit bei ihr war sie fast nie für ihre Kinder da. Und wenn sie zu Hause war, schickte sie sie oft weg." Zu den Anschuldigungen der Nanny hat sich die Podcasterin bisher nicht geäußert.

Die Zwillinge, die Gwladys betreute, stammen aus Sandys Beziehung mit einem amerikanischen Unternehmer. Während ihre Mama im Sommer zu ihrem Ex Olli gezogen ist, blieben ihre Jüngsten erst einmal in Miami. In ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" berichtete sie: "Die haben da ihre Wurzeln, ihre Basis. Es wäre auch für die gar nicht so schlecht, auch mal in Deutschland das ein oder andere zu machen. Aber das ist ja auch ganz klar, dass man das mit dem Vater absprechen muss." Allerdings reise sie immer wieder in die Staaten, um Zeit mit ihren Kids zu verbringen.

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren drei Kindern

