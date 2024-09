Winona Ryders Agentin wollte ihr "Heathers"-Rolle ausreden

Winona Ryder (52) erinnert sich an das eindringliche Bitten ihres Agenten, die Rolle in "Heathers" nicht anzunehmen. Die Oscar-nominierte Schauspielerin erzählte, dass ihr damaliger Agent regelrecht auf den Knien lag und flehte, sie solle die Rolle der Veronica Sawyer in der "sehr subversiven" Teen-Dark-Komödie von 1988 ablehnen. Trotz der eindringlichen Warnungen ihres Agenten entschied sich Ryder dennoch für die Rolle. Zuvor ließ sie jedoch noch ein Umstyling durchführen. Sie berichtet in einem Video von Harper’s Bazaar: "Ich wurde nicht als hübsch genug angesehen, also bin ich zum Macy’s-Schalter gegangen und habe mich dort umstylen lassen."

Doch dieses Casting hatte auch Folgen. Wegen ihrer "Heathers"-Rolle verlor sie eine andere. Sie war bereits für einen Film gecastet worden, doch der Regisseur nahm Anstoß an ihrer Beteiligung in der düsteren Komödie. "Ich denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen", fügte sie hinzu. In "Heathers" spielt Winona die einst unbeliebte Veronica, die sich der Clique der "Heathers" anschließt und zusammen mit dem mysteriösen JD (gespielt von Christian Slater, 55) beginnt, die Mitglieder der Clique zu töten und die Todesfälle wie Selbstmorde aussehen zu lassen.

Obwohl der Film damals ein finanzieller Flop war und weltweit nur 991.258 Euro einspielte, hat "Heathers" im Laufe der Jahre eine treue Fangemeinde gewonnen. Der Film inspirierte ein erfolgreiches Off-Broadway-Musical und eine kurzlebige TV-Neuauflage im Jahr 2016, die jedoch nach ähnlicher Kritik wie das Original schnell wieder eingestellt wurde. Winona, die durch ihre Rolle Kultstatus erlangte, hat oft betont, wie wichtig diese Erfahrung für ihre Karriere und persönliche Entwicklung war. Die Schauspielerin ist aktuell im zweiten Teil von "Beetlejuice" zu sehen, in dem sie zusammen mit Jenna Ortega (21) ein Mutter-Tochter-Duo verkörpert.

Getty Images Winona Ryder bei der Premiere von "The Plot Against America"

Getty Images Cast von "Beetlejuice Beetlejuice" im August 2024

