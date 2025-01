Skurril: Sind Keanu Reeves und Winona seit 1992 verheiratet?

Keanu Reeves (60) und Winona Ryder (53) könnten bereits seit 1992 heimlich verheiratet sein – zumindest wenn man einer ungewöhnlichen Anekdote aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit glaubt. Wie Winona kürzlich im Podcast "Happy Sad Confused" erzählte, kam es während der Dreharbeiten zu "Bram Stoker’s Dracula" anscheinend zu einer echten kirchlichen Trauung. In einer Hochzeitsszene des Films ließ Regisseur Francis Ford Coppola (85) echte rumänische Priester auftreten, die den beiden das Eheversprechen abnahmen. Keanu erklärte gegenüber Esquire: "Winona sagt, wir sind es. Coppola sagt, wir sind es. Also schätze ich, wir sind unter den Augen Gottes verheiratet."

Die beiden Hollywood-Stars nehmen diese ungewöhnliche "Ehe" jedoch mit einer ordentlichen Portion Humor. Winona verriet, dass sie und Keanu sich in ihren Textnachrichten liebevoll und scherzhaft als Ehemann und Ehefrau bezeichnen. "An seinem Geburtstag sage ich beispielsweise: "'Alles Gute zum Geburtstag, mein Mann.‘ Und dann sagt er: 'Hey, meine Frau, ich liebe dich‘", berichtete die Schauspielerin. Dazu passt auch, dass die beiden nicht nur bei "Dracula", sondern ebenso in weiteren Filmen wie "A Scanner Darkly" und "Destination Wedding" gemeinsam vor der Kamera standen – dabei zeigten sie stets eine harmonische Chemie, die Fans begeistert.

Winona und Keanu verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, die auch abseits der Arbeit Bestand hat. Beide Schauspieler gelten in Hollywood als eher privat, was ihr Leben jenseits der Leinwand betrifft. Winona, die durch Serien wie Stranger Things berühmt wurde, und Keanu, der als Titelheld in Matrix weltweiten Ruhm erlangte, bewahren ihre geerdete Art. Ihre unabsichtliche "Ehe" scheint dabei ein weiteres Kapitel dieser Verbindung zu sein, die ebenso einzigartig wie herzlich ist – ein Beweis dafür, dass Freundschaft in der Traumfabrik durchaus langfristig bestehen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "Matrix Resurrections", 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Winona Ryder, Schauspielerin

Anzeige Anzeige