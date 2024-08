Dafür ist Jenna Ortega ihrer Kollegin Winona Ryder dankbar

Bald wird "Beetlejuice Beetlejuice" im Kino zu sehen sein. Jenna Ortega (21) spielt in der Fortsetzung der bekannten Horrorkomödie gemeinsam mit Winona Ryder (52) ein Mutter-Tochter-Duo. Seit ihrem ersten Zusammentreffen am Set hat sich die Scream-Darstellerin mit Winona verbunden gefühlt – das verriet sie in einem Interview mit der New York Times. "Sie war von Anfang an so warmherzig und freundlich, ich könnte nicht dankbarer sein", erklärte Jenna. Die Dreharbeiten seien dank Winona ganz besonders gewesen: "Sie hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass ich wirklich schön und einzigartig bin, und das hat mir in dieser Zeit sehr viel bedeutet."

Winona spielte bereits im ersten Teil von "Beetlejuice" mit – das war vor 36 Jahren. Mit ihrer Erfahrung habe sie der 21-Jährigen sehr geholfen. Denn Jenna durchlebte zur Zeit der Dreharbeiten eine "transformative Zeit", in der sie erst lernen musste, mit dem Ruhm umzugehen. "Durch den Erfolg und die Aufmerksamkeit, die Winona in den 90er-Jahren bekam, hat sie diese Erfahrung wahrscheinlich in noch größerem Ausmaß gemacht, sodass ich mich ihr sehr verbunden fühlte", erklärte die Wednesday-Darstellerin und fuhr fort: "Es war eine Zeit, in der meine Karriere eine Wendung nahm, und mir war nicht klar, dass ich da unbedingt von jemandem Unterstützung brauchte, der mich verstand. Es war ein bisschen so, als könnten wir die Gedanken des anderen lesen."

Viele Zuschauer kennen Jenna durch ihre Hauptrolle in der erfolgreichen Serie "Wednesday". Dabei hatte sie anfangs überhaupt kein Interesse an dem Projekt. In einem Variety-Interview im vergangenen Jahr verriet die US-Amerikanerin: "Ich habe in meinem Leben so viel Fernsehen gemacht. Dabei wollte ich immer Filme machen [...]. Ich hatte Angst, dass ich mir mit einer weiteren Serie die Chance verbaue, bei den Projekten mitzumachen, die mir wirklich wichtig sind." Trotzdem ließ sich Jenna überzeugen – und wird nun auch bei der zweiten Staffel von "Wednesday" wieder dabei sein. Diese soll voraussichtlich ab 2025 ausgestrahlt werden.

