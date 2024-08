Schauspielerin Winona Ryder wurde früher sexuell belästigt

Winona Ryder (52) wurde in den 80er-Jahren durch ihre Rolle in Tim Burtons (66) Film "Beetlejuice" weltweit zum Star. Nun enthüllte die Schauspielerin, dass sie in der Anfangszeit ihrer Karriere sexuell belästigt wurde. Sie erklärte im Gespräch mit Esquire, dass es sich dabei nicht um einen einmaligen Vorfall gehandelt habe – später sei sie erneut in ähnliche Situationen geraten: "Dann passierte es wieder in meinen 30ern. Es war kein Übergriff. Aber es war unglaublich unangemessen. Es war absurd."

In dem Gespräch reflektierte die 52-Jährige weiter über ihre erfolgreiche Laufbahn. Dabei kamen ihr gleich mehrere übergriffige Begegnungen in Erinnerung: "Ich hatte ein paar schwierige Erfahrungen mit Leuten, die mich einfach unverhohlen sexuell belästigt haben." Für die aufstrebende Darstellerin könnte es zum damaligen Zeitpunkt jedoch von Vorteil gewesen sein, bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad gehabt zu haben und dadurch möglicherweise etwas geschützt gewesen zu sein, überlegte sie. An ihre Emotionen erinnere sie sich bis heute: "Ich erinnere mich an dieses Gefühl im Kopf: Du verhandelst mir dir selbst, du denkst darüber nach, was passieren wird, wenn du etwas sagst."

Im Laufe ihres Lebens machte sie sich mit ihren Auftritten in Blockbustern wie "Edward mit den Scherenhänden" oder der gefeierten Serie Stranger Things weltweit einen Namen. Und ihre Fans dürfen die US-Amerikanerin demnächst wieder auf der großen Leinwand bewundern – sie spielt in der bald erscheinenden Fortsetzung von "Beetlejuice" an der Seite von Jenna Ortega (21) eine zentrale Rolle. Bei den Filmfestspielen von Venedig feierte "Beetlejuice Beetlejuice" kürzlich Premiere. Der berühmte Cast, inklusive beider Hauptdarstellerinnen, sorgte mit seinen Looks für großes Staunen bei allen Anwesenden.

Getty Images Der "Beetlejuice Beetlejuice"-Cast bei den Filmfestspielen 2024

United Archives GmbH/Action Press Johnny Depp und Winona Ryder in "Edward mit den Scherenhänden"

