Winona Ryder beleidigte Harvey Weinstein beim ersten Treffen

Winona Ryder (52) hat kürzlich enthüllt, wie ihre erste Begegnung mit dem inzwischen inhaftierten Filmmogul Harvey Weinstein (72) in den 90er-Jahren verlief – und die war alles andere als angenehm. Die Schauspielerin erinnert sich im Gespräch mit Esquire vor wenigen Tagen: "Das eine Mal, als ich ein Treffen mit [Harvey] haben sollte, ging ich zum Miramax-Büro und streckte ihm meine Hand entgegen, er schüttelte sie, ich setzte mich auf die Couch, wir hatten ein Gespräch und ich ging." Nachdem sie sich nach dem Treffen freundlich verabschiedet hatte, traf sie auf einen Agenten, der sie mit seiner Reaktion komplett überrumpelte. "Was zum Teufel hast du gerade gemacht", fuhr dieser sie damals an. Winona war zunächst völlig verwirrt, bis ihr klar wurde, dass sie den Produzenten mit einer simplen Geste – dem Händedruck – vermeintlich schwer beleidigt hatte.

Doch das war nicht der einzige unangenehme Moment, den der "Black Swan"-Star durch die einstige Hollywood-Größe erlebte. Als sie 1993 den Miramax-Film "Das Geisterhaus" drehte, klopfte Harvey an die Tür ihres Wohnwagens und bot ihr die Hauptrolle in seiner Verfilmung des Theaterstücks "Little Voice" an. Winona, die die Bühne liebt, schlug stattdessen die Schauspielerin Jane Horrocks vor, die die Rolle im Londoner Theaterstück gespielt hatte. "Er wurde sehr komisch und ging", erzählte die "Heathers"-Darstellerin. Rückblickend glaubt Winona, er setzte sie auf die "Schwarze Liste", weil sie ihm bei beiden Zusammenkünften vor den Kopf gestoßen hatte. Während sie klarstellte, dass sie von Harvey nie sexuell belästigt wurde, räumte sie ein, sie hätte in ihren späten 20ern "ein paar schwierige Erfahrungen" mit anderen Männern in der Branche gemacht, die sie unangemessen behandelten.

Obwohl sie von Harvey Weinstein in Hollywood auf den Index verfrachtet wurde, legte Winona eine bemerkenswerte Schauspielkarriere hin. Mit Rollen in Klassikern wie "Edward mit den Scherenhänden" und der Netflix-Erfolgsserie Stranger Things erlangte sie weltweite Berühmtheit. Besonders ihre Darstellung als Lydia Deetz in Tim Burtons (66) Kultfilm "Beetlejuice" machte sie zur Ikone. Und Fans dürfen die US-Amerikanerin schon ganz bald wieder auf der großen Leinwand bewundern, denn Winona wird in der lang erwarteten Fortsetzung "Beetlejuice Beetlejuice" an der Seite von Jenna Ortega (21) erneut in ihre legendäre Rolle schlüpfen. Der Film feierte erst kürzlich bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere.

Getty Images Winona Ryder, Schauspielerin

Getty Images Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Winona Ryder und Monica Bellucci im August 2024

