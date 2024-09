So viel steckt hinter Jenna und Winonas "Beetlejuice"-Looks

Christine Blundell, leitende Maskenbildnerin und Friseurin beim Dreh des Films "Beetlejuice Beetlejuice", bereitete sich intensiv darauf vor, die Fans des Originals zu begeistern – besonders bei den Figuren Lydia und Astrid, gespielt von Winona Ryder (52) und Jenna Ortega (21). Christine erklärte gegenüber Us Weekly: "Mein Job war es, verschiedene Looks für Lydia und Astrid zu entwickeln. Die Herausforderung war, Lydias ikonischen Goth-Look auf erwachsene Weise zu bewahren. Bei Jenna Ortega und ihrer Rolle als Astrid, der Tochter von Lydia, war es wichtig, den Unterschied zu betonen. Während Lydias Kindheitsfigur die Toten sehen konnte und nichts dagegen hatte, ist Astrid eher skeptisch und glaubte nicht an ein Leben nach dem Tod."

Christines Team legte großen Wert darauf, dem Original von 1988 treu zu bleiben und gleichzeitig eigene Akzente zu setzen. Das betraf auch Winona, deren Make-up so wirken sollte, als wäre es schon "einige Stunden vorher" aufgetragen worden: "Ihr Leben war zu chaotisch, um sie ständig präzise aussehen zu lassen." Jennas Look sollte die Abgrenzung zu ihrer skeptischen Einstellung gegenüber dem Übernatürlichen verdeutlichen. Um dies widerzuspiegeln, ließ das Team Jenna "so normal wie möglich" aussehen, mit minimalem Make-up und ungepflegtem Haar. Christine erinnerte sich: "Wir benutzten nur ein bisschen Lippenbalsam und Abdeckstift, falls nötig. Ihr Aussehen sollte zeigen, dass sie sich nicht wirklich darum kümmerte."

Bei Winona bestand die Herausforderung darin, Lydias Look von 1988 beizubehalten, jedoch in einer reiferen Version. "Als Winona anfing, spielten wir mit ein paar verschiedenen Looks und kamen zu dem Schluss, dass wir diesem Pony eine Anspielung geben mussten. Ich glaube, die Fans hätten mich buchstäblich fertiggemacht, wenn sie nicht immer noch das Wesen eines erwachsenen Gothic-Mädchens an sich gehabt hätte", betonte die Maskenbildnerin.

Getty Images Der "Beetlejuice Beetlejuice"-Cast bei den Filmfestspielen 2024

Getty Images Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Winona Ryder und Monica Bellucci im August 2024

