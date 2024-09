So nannten Winona Ryders Mitschüler sie nach "Beetlejuice"

Vor 36 Jahren stand Winona Ryder (52) zum ersten Mal in der Rolle der Lydia Deetz vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten zum ersten Teil von "Beetlejuice" war die Schauspielerin gerade einmal 15 Jahre alt. In einem Interview mit Esquire erinnert sie sich jetzt an die Zeit zurück, als ihre Mitschüler Wind von ihrer Kinorolle bekamen. "Ich erinnere mich, dass ich dachte, [die Rolle] würde meinen Status verändern. Aber das machte es nur noch schlimmer", erzählt der Hollywoodstar. "Du bist eine Hexe, du bist ein Freak", habe sie sich von den anderen Teenies anhören müssen.

Die 52-Jährige schwelgt weiter in Erinnerungen an die Anfänge ihrer Schauspielkarriere und erzählt, sie sei ihrem Charakter Lydia bereits vor den Dreharbeiten ziemlich ähnlich gewesen. "Sie mussten nicht viel mit mir machen", erzählt sie und fügt lachend hinzu: "Mein Bruder hat ein Foto von mir gefunden, das etwa einen Monat vor dem Vorsprechen aufgenommen wurde. Ich hatte mir die Haare blauschwarz gefärbt, hatte diesen verrückten kurzen Pony und war schwarz gekleidet." Für die Rolle im Klassiker von Tim Burton (66) genau passend – für ihre Schulkameraden wohl etwas zu auffällig.

Worüber sich in der Highschool noch lustig gemacht wurde, war für Winona ein Sprungbrett in eine beeindruckende Film- und Fernsehkarriere: Nach "Beetlejuice" feierte die Ex von Johnny Depp (61) einen Erfolg nach dem anderen. Es folgten unter anderem Hauptrollen in Megafilmen wie "Edward mit den Scherenhänden", "Mr. Deeds" und "Black Swan". Besonders gelohnt haben könnte sich ihre Rolle in der Serie Stranger Things – zumindest finanziell. Berichten von Just Shared zufolge soll die Oscar-Preisträgerin nach Beendigung der fünften Staffel stolze 8,3 Millionen Euro für ihre schauspielerischen Leistungen eingesackt haben.

Getty Images Winona Ryder beim 35. Annual PaleyFest in L.A. 2018

Rachel Murray/Getty Images for Netflix Winona Ryder während der Premiere zur dritten "Stranger Things"-Staffel

