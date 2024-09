Antonia Hemmer ist frustriert über aktuelle Liebesflaute

Antonia Hemmer (24) teilt immer wieder private Einblicke in ihr Leben – so auch jetzt. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram will ein Fan von der Make Love, Fake Love-Bekanntheit wissen, wie es aktuell in der Liebe bei ihr laufe. "Ach Leute, hört mir auf. [...] Ich hatte ja wirklich gehofft, dass ich jemanden in der Weihnachtszeit habe, mit dem ich dann Plätzchen backen und Weihnachtsfilme gucken kann", gibt Antonia geknickt zu.

Zwar werde die 24-Jährige regelmäßig von Männern im Netz angeschrieben, allerdings seien diese nicht gerade nach ihrem Geschmack: "Wenn ich euch die Männer zeigen würde, die mich tagtäglich anschreiben – entweder sind die Ü60, schicken mir Nacktbilder, sind vergeben oder sind einfach nur komisch." Auf Datingapps habe Antonia auch keine Lust, da sich dort nur "ganz spezielle Leute" herumtreiben würden. "Im echten Leben ist es auch schwer, Männer kennenzulernen. Mich spricht niemand auf der Straße an, in Klubs gehe ich auch nicht gerne, weil ich will auch keinen, der jedes Wochenende feiern geht", stellt die Blondine fest.

2020 suchte Antonia schon einmal im Fernsehen nach ihrer großen Liebe: Als Kandidatin bei Bauer sucht Frau verliebte sie sich in den Landwirt Patrick Romer (28). Zwei Jahre später gaben die beiden ihre Trennung bekannt. In diesem Jahr suchte die Beauty dann bei "Make Love, Fake Love" nach ihrem Mister Right. Im großen Finale der Datingshow entschied sie sich für den vergebenen Xander – nach der Ausstrahlung wurde bekanntlich nichts aus den beiden. Seither gilt die gelernte Kosmetikerin offiziell als Single.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

RTL Antonia und "Make Love, Fake Love"-Xander

