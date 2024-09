Babu gönnt Kim Virginia den "Beauty and The Nerd"-Sieg nicht

Im großen Finale von Beauty & The Nerd kämpfen Salvatore Vassallo und Joelle gegen Kim Virginia Hartung (29) und Collin. Am Ende können sich Letztere durchsetzen und gehen als Sieger hervor. Mitstreiterin Babu ist davon eher weniger begeistert, wie sie jetzt im Promiflash-Interview deutlich macht. "Salvatore habe ich den Sieg zu 100 Prozent gegönnt, denn im Gegensatz zu ihm ist Kim absolute fake", wettert der Realitystar und führt aus: "Kim macht einfach alles, um ins Rampenlicht zu kommen, was sehr peinlich für ihre Mutter ist. Diese betonte in ihrer Videobotschaft extra, dass sie hoffe, dass Kim mal ihre echte Seite zeigt. Das sagt ja schon alles, oder?"

Laut Babu habe Kim während der Sendung nicht immer die Wahrheit gesagt – und das gefalle ihr überhaupt nicht. Babu schießt gegen die frühere Dschungelcamp-Teilnehmerin: "Wenn sie in einem Format ihre Beine nicht breit macht, dann fängt sie eben an zu lügen. Sie erzählt einfach Geschichten, wie zum Beispiel, dass mein Nerd meinetwegen geweint hätte." Das sei frei erfunden, und die Medienpersönlichkeit merkt in harschem Ton an: "Das ist absoluter Bullshit. Man merkt ja, dass sie total verlogen ist!"

Dass nicht alle Promis gut auf Kim zu sprechen sind, machte sich auch innerhalb der Show bemerkbar: Zwischen ihr und Linda-Caroline Nobat (29) krachte es gewaltig – und zwar wegen eines Missverständnisses. Anstatt ihre Kommunikationsschwierigkeiten zu beseitigen, zofften sich die beiden Frauen, und Linda wettert unter anderem: "Ich habe Fame bekommen, weil ich der Shit bin. Du hast Fame bekommen, weil ich ausgerastet bin, weil du eine falsche Schlange bist. Und das hast du heute wieder bewiesen."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

© Seven.One Linda Nobat und Kim Virginia Hartung bei "Beauty & The Nerd"

