Exit: Sie sind das Dreier-Match bei "Are You The One?"-VIP

In der vergangenen Woche wurden bei Are You The One – Reality Stars in Love die Teilnehmer Tim Kühnel (27) und Linda Braunberger (23) in die Matchbox gewählt. Jetzt, in Folge 17, wird endlich das Geheimnis gelüftet, ob es sich bei den beiden Realitystars auf dem Papier um ein waschechtes Traumpaar handelt. Und tatsächlich: Das rosafarbene Herz mit der Aufschrift "Perfect Match" flammt auf. Das bedeutet aber auch, dass für die beiden das Showabenteuer an der Stelle endet. Während der Hottie und die Beauty ziemlich schockiert wirkten, feierte der Rest des Casts, die wohl richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Nur eine wirkte sichtlich betrübt: Dana Feist (27). Die Ex von Luigi Birofio (25) und Tim hatten zuletzt angebändelt und hätten dementsprechend noch gerne weitere Zeit miteinander verbracht. Und genau das können sie auch tun – zumindest außerhalb der Villa, denn Moderatorin Sophia Thomalla (34) verkündete überraschend vor der gesamten Gruppe: "Vielleicht solltet ihr drei einfach zusammen gehen, [...] denn Dana, du bist das zweite Perfect Match von Tim." Doch Danas Exit hat für sie einen Haken: Da ihr Match aufgedeckt wurde, ohne in der Entscheidungsbox zu landen, musste sie die Show ohne einen Cent verlassen.

Mit der Enthüllung des Dreier-Matches landeten die Kandidaten der diesjährigen "Are You The One?"-VIP-Staffel schon den dritten Volltreffer. Bereits in der zweiten Matchbox-Entscheidung gelang es dem Cast, eines der insgesamt zehn kompatiblen Pärchen aufzudecken – und stellten damit sogar einen Rekord auf. Nach nur wenigen Tagen endete für Emmy Russ (25) und Chris Broy (35) daher schon das Abenteuer in der Kuppelshow, bevor es überhaupt richtig Fahrt aufgenommen hatte. Das zweite Perfect Match bildeten danach Oguzhan Gencel (27) und Anastasia Hale (24).

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Tim Kühnel

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

