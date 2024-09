Jetzt bestätigt: Nessi und Ina von CoupleonTour trennen sich

Nessi (27) und Ina (28) von Coupleontour haben seit Anfang ihrer Beziehung alle gemeinsamen Höhen und Tiefen für ihre Fans festgehalten. Dennoch scheint ihnen diese Nachricht nicht leichtgefallen zu sein: Das Paar hat sich getrennt. In einem Statement-Video auf YouTube öffnen sie sich nun ihrer Community gegenüber und beschreiben, wie es dazu gekommen ist. "Wir waren nicht immer glücklich zusammen", erklärt Vanessa und fügt hinzu, dass sie Kommunikationsprobleme hatten und sich als einzelne Personen zwar weiterentwickelt haben, aber nicht als Paar. Angeblich hatte sich die Trennung für sie schon lange angekündigt, doch aus Angst vor der großen Veränderung und den Folgen davon sind sie dennoch zusammengeblieben.

Sie seien unbemerkt in eine Freundschaft gerutscht und haben die Romantik zueinander verloren. Unter Tränen berichten die beiden, dass sie trotz der Trennung noch gute Freunde sind und auch weiterhin für ihr gemeinsames Kind da sein werden. Den Account werden sie nicht löschen, obwohl sie darüber nachgedacht haben. Sie würden viel zu sehr an den erlebten Momenten hängen. Ihre Tochter Liv wird bei Nessi wohnen. "Aber ich habe dir gesagt, dass du sie immer sehen kannst. Sie ist dein Kind", wendet sie sich an Ina. Die beiden scheinen sich wegen der Kindesbetreuung einig zu sein: Sie wollen beide so viel Zeit wie möglich mit dem Sprössling verbringen.

Viele der Fans haben schon vermutet, dass das Pärchen sich gerade trennt. Vor allem, weil sie auf dem gemeinsamen Instagram-Account vor wenigen Tagen einige kryptische Zeilen geteilt haben. "Veränderungen – wir haben gemerkt, dass sich in der letzten Zeit einiges verändert hat, was vieles nach sich ziehen wird. Wir sind noch nicht bereit, darüber zu reden... Aber melden uns, sobald wir es können", schrieben sie damals. Die Trennung bedeutet das Ende einer acht Jahre langen Beziehung. 2021 hatten sie sich sogar das Jawort gegeben.

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi und Ina mit Baby im November 2022

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

