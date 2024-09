"Alles andere als leicht": Was ist bei Coupleontour los?

Nessi (27) und Ina (28) von Coupleontour begeistern ihre Fans regelmäßig mit ihrem Content rund um Themen wie gleichgeschlechtliche Liebe, Familie und Co. auf Social Media. In einer aktuellen Instagram-Story meldet sich das Paar nun aber mit kryptischen Zeilen bei seiner Community. "Veränderungen – wir haben gemerkt, dass sich in der letzten Zeit einiges verändert hat, was vieles nach sich ziehen wird. Wir sind noch nicht bereit, darüber zu reden... Aber melden uns, sobald wir es können", lautet es in dem nachdenklichen Statement. Weiter heißt es: "Wir hoffen, ihr habt Verständnis dafür, was in der nächsten Zeit auf euch zukommt. Es ist für uns auch alles andere als leicht. Wir haben euch trotzdem für immer lieb."

Unter einem gemeinsamen Beitrag der beiden häufen sich bereits die Spekulationen. "Ich vermute, sie haben sich getrennt. Irgendwie hat es sich schon länger angedeutet und es war leider abzusehen. Es wirkt schon lange nicht mehr harmonisch bei den beiden", spekuliert unter anderem ein Follower. Ein weiterer User mutmaßt hingegen, dass Nessi und Ina womöglich ihre Influencer-Karriere an den Nagel hängen: "Vielleicht haben sie sich auch dazu entschlossen, mit Social Media kürzerzutreten."

Seit 2018 sind Nessi und Ina im Netz unter dem Namen Coupleontour bekannt. Seit über acht Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Im Juni 2021 gaben sich die Bloggerinnen das Jawort. Ein Jahr später durften sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Töchterchen Olivia. Noch vor der Geburt ihres Kindes ereilte sie jedoch ein schwerer Schicksalsschlag: Ina erlitt einen Schlaganfall.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / nessiontour Coupleontour-Vanessa mit ihrer Tochter Olivia

