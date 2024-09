Nach Geburt: Hailey Bieber meldet sich mit Selfie zurück

Hailey (27) und Justin Bieber (30) schweben im Elternglück. Nachdem Ende August ihr Sohnemann Jack Blues auf die Welt gekommen war, gönnte sich die frischgebackene Mama erst einmal eine kleine Auszeit. Nun beglückt sie ihre Follower auf Instagram mit einem Selfie. Auf dem Schnappschuss zieht die Influencerin eine Schnute, während sie sich in einem Spiegel fotografiert. Ihre braunen Haare sind zusammengebunden, allerdings umrahmen zwei Strähnen ihr geschminktes Gesicht. Ein Hingucker ist die Kette, die das Model um den Hals trägt. An einem goldenen Band hängt ein mit Diamanten besetztes Schmuckstück. Zu dem Bild schreibt Hailey einfach nur: "Hi."

Nicht nur Hailey und Justin genießen die Zeit mit ihrem Baby. Auch der stolze Opa Stephen Baldwin (58) hatte schon die Chance, seinen Enkel kennenzulernen. Im Gespräch mit People schwärmte der Schauspieler kürzlich: "Er ist unglaublich süß!" Bisher teilten die Biebers nur ein Foto des Fußes ihres Kleinen mit ihren Fans. Doch der Bruder von Alec Baldwin (66) deutete an, dass sich das demnächst ändern könnte. "Die Welt wird ihn bald sehen", plauderte er aus.

Justin hat sich schon seit Jahren darauf gefreut, Papa zu werden. In seiner neuen Rolle geht der "Boyfriend"-Sänger nun total auf. Eine Quelle verriet gegenüber dem Magazin: "Justin ist schon jetzt ein toller Vater." Mit seinem Nachwuchs kommt er wunderbar zurecht. "Sie sind beide überglücklich. Das Baby ist ein Wunder. Er ist bezaubernd und gesund. Hailey geht es auch gut", gab der Insider zu verstehen.

Getty Images Hailey Baldwin und Vater Stephen Baldwin

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

