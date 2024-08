Nina Dobrev tanzt drei Monate nach Unfall fröhlich im Urlaub

Nina Dobrev (35) und Shaun White (37) genießen ihren Urlaub auf Barbados in vollen Zügen! Der fünffache Olympiateilnehmer teilte am Donnerstag einige Eindrücke ihres Inselaufenthalts auf seinem Instagram-Profil. Unter den Fotos und Videos war auch eine kurze Szene zu sehen, in der Nina – knapp drei Monate nach ihrem schweren Motorradunfall – zu Live-Musik tanzt. In dem Clip tanzt die Vampire Diaries-Schauspielerin schwungvoll auf ihren Freund zu, der sie dabei begeistert filmt. "Willkommen auf Barbados", hört man eine Stimme aus dem Hintergrund sagen.

Das Paar flog nach Barbados, um den Geburtstag von Shauns Mutter zu feiern und nutzte die Gelegenheit, zahlreiche unterhaltsame Aktivitäten zu unternehmen. In einem Video sieht man den ehemaligen Snowboarder in einer roten Badehose auf einem Boot, wie er der Kamera zuwinkt und "Tschüss" sagt, bevor er einen Rückwärtssalto ins türkisfarbene Wasser macht. Seine Mutter folgt seinem Beispiel und springt ebenfalls vom Boot. Shaun postete zudem Bilder, auf denen er seine Mutter herzlich umarmt und mit ihr und Nina ein Getränk an Bord genießt.

Anfang August hatte Nina in einem Interview mit People ein Update zu ihrer Genesung nach dem Unfall im Mai gegeben, bei dem sie eine Operation aufgrund eines gerissenen Kreuzbandes, eines Meniskusschadens und eines gebrochenen Tibiaplateaus benötigte. "Ich denke, es geht mir ziemlich gut", sagte sie damals und fügte hinzu, dass die Ärzte von ihrem schnellen Heilungsprozess überrascht seien. Shaun äußerte sich zuvor lobend zur Bewältigung ihrer Genesung und zeigte Bewunderung für seine Freundin, mit der er seit über vier Jahren zusammen ist.

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev

Instagram / nina Nina Dobrev im Juli 2024

