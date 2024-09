Doch Comeback? Molly-Mae Hague und Tommy Fury planen Urlaub

Zwischen Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) ist es aus – und das schon seit einigen Wochen. Bisher schien es immer, als würde die Influencerin ihren Ex auch nicht wieder zurückwollen. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin Heat nun verrät, scheint Mollys Abneigung jedoch zu bröckeln. Angeblich planen die ehemaligen Lover einen gemeinsamen Urlaub auf den Malediven, in dem sie herausfinden wollen, ob sie ihre Beziehung doch wieder zum Laufen bringen können. Laut der Quelle soll diese Idee Mollys Freunden "große Sorgen" bereiten.

Wie die Quelle weiter ausplaudert, soll Molly in den vergangenen Wochen "am Tiefpunkt" angekommen sein und sich in einem "Schockzustand" befunden haben. Obwohl die ehemaligen Partner sich nicht öffentlich zusammen zeigen, soll Tommy alles tun, um Molly zurückzugewinnen. Ob die Influencerin nach all dem Drama ihre Beziehung mit dem Boxer wieder aufleben lässt? Ein weiterer Insider meinte vor einigen Tagen gegenüber The Sun noch, dass das Model eigentlich kein Interesse daran habe. Laut der Quelle wolle sie sich lieber darum kümmern, ihre Modemarke Maebe zum Laufen zu bringen.

Tommy und Molly-Mae sind Eltern einer kleinen Tochter. Bambi ist zwar erst anderthalb Jahre alt, soll aber dennoch unter der Trennung ihrer Eltern leiden. Wie Molly über ihren Instagram-Account im August verriet, konnte der Sprössling nicht eine Minute alleine gelassen werden – sonst hätte sie sich "die Augen aus dem Kopf" geweint. Die besorgte Mutter befürchtete damals, dass Bambi möglicherweise Bindungsängste entwickelt habe.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin und Unternehmerin

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2024

