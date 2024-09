Kinder im Ehebett? Für Kourtney Kardashian kein Problem

Kourtney Kardashian (45) verteidigt ihre Entscheidung, mit ihren vier Kindern im selben Bett zu schlafen. Die Reality-Darstellerin sprach am Sonntag in dem Podcast "Him & Her" über ihren Erziehungsstil und enthüllte, dass ihre Tochter Penelope (12) bis zu ihrem elften Lebensjahr in ihrem Bett geschlafen habe. Kourtney, die auch Mutter von den Söhnen Rocky, Reign (9) und Mason (14) ist, erklärte, dass sie es für richtig halte, das zu tun, was sich für sie als Mutter natürlich anfühle.

Im Podcast sprach die "Poosh"-Gründerin darüber, dass jedes Kind unterschiedliche Bedürfnisse habe. Anders als Penelope habe sich ihr Sohn Mason bereits mit sieben Jahren entschieden, in seinem eigenen Zimmer zu schlafen. "Ich brachte ihn in seinem Zimmer zu Bett und dann kam er in mein Zimmer. Irgendwann hörte er auf und meinte: 'Ich bin fertig mit dir. Ich schlafe in meinem eigenen Zimmer'", erzählte sie. Aktuell schlafe das jüngste Familienmitglied Rocky bei ihr und ihrem Ehemann Travis Barker (48) im Bett, was laut Kourtney aufgrund der unregelmäßigen Tourzeiten der Band Blink-182 gut funktioniere. "Beide Eltern müssen damit einverstanden sein und mein Mann liebt es auch", betonte sie.

Kourtneys Mutter, Kris Jenner (68), ist von dieser Schlafordnung weniger begeistert. Kourtney scheint dies aber wenig auszumachen: "Sie muss sich keine Sorgen machen, weil es nicht ihr Baby ist und sie mit dem Kinderkriegen fertig ist", witzelte sie und erklärt, dass sie das Prinzip des Attachment Parenting verfolge. Dabei werde enger körperlicher und emotionaler Kontakt zwischen Eltern und Kind besonders gefördert. Dies schließt das Reagieren auf jedes Weinen des Babys, das gemeinsame Baden und bedarfsorientiertes Stillen mit ein. Die 45-Jährige ist überzeugt: "Es ist etwas, das Säugetiere seit Anbeginn der Zeit tun."

Instagram / alabamaluellabarker Travis Barker, Kourtney Kardashian, Baby Rocky und Reign Disick im Juni 2024

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky

