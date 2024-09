Sehnt sich Prinz Harry nach seinem alten Leben in London?

Prinz Harry (40) soll sich Berichten zufolge "einsam" in Montecito fühlen und nach dem Leben sehnen, das er hinter sich gelassen hat. Der Herzog von Sussex und seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) sind 2020 mit ihrem Sohn Prinz Archie (5) von Großbritannien nach Kalifornien gezogen, nachdem sie bekannt gegeben hatten, dass sie keine aktiven Mitglieder der königlichen Familie mehr sein würden. Seitdem haben sie sich ein neues Leben aufgebaut und begrüßten auch ihre Tochter, Prinzessin Lilibet (3). Doch obwohl sie nun in der glitzernden Welt Hollywoods verkehren, soll der königliche Spross nicht ganz glücklich über seine Lebenssituation sein. Die royale Berichterstatterin Kinsey Schofield sprach mit GB News über Harrys Schwierigkeiten, sich in seiner neuen Umgebung ohne Familie und Freunde einzuleben. Auf die Frage, ob der Herzog von Sussex sich in den USA einsam fühle, antwortete sie: "Zu 100 Prozent."

"Man muss sich nur vorstellen, dass dies ein junger Mann ist, der in einer Jungenschule mit vielen lebhaften Freunden aufgewachsen ist. Viele tiefgründige, lustige Freundschaften geschlossen hat. Er hat etwas erlebt, was die meisten Menschen nicht erlebt haben. Wenn man zur Schule geht und jeden Tag mit Freunden aufwacht und Weihnachten in einem Schloss feiert, wo jedes Zimmer mit seinen Cousinen und Cousins gefüllt ist", erklärte sie weiter und ergänzte hinsichtlich seines Geburtstags am 15. September: "Heute wird er einen Geburtstag in einem Raum mit vier Personen feiern: seinen Kindern, seiner Frau und seiner Schwiegermutter." Kinsey fügte hinzu: "Ich glaube wirklich, er sehnt sich nach der Welt, die er hinter sich gelassen hat."

Demnächst wird der royale Rotschopf zumindest einen kurzen Abstecher in seine alte Heimat machen: Am 30. September nimmt er an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil, die in London stattfindet. Auf seinen Vater König Charles III. (75) wird er dann aber wohl trotzdem nicht treffen: Wie The Telegraph berichtet, reisen der britische Monarch und seine Ehefrau Königin Camilla (77) am 28. September anlässlich des 25. Jubiläums des schottischen Parlaments nach Schottland. Da sie sich dann Hunderte von Kilometern von London entfernt aufhalten, scheint es unwahrscheinlich, dass es noch zu einem Treffen kommen wird.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison im Mai 2019

Getty Images Prinz Harry im April 2004

