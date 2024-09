Darum trifft Prinz Harry im UK vermutlich nicht auf Charles

In wenigen Tagen wird Prinz Harry (40) wohl zurück nach Großbritannien reisen. Wird es während seines Besuchs zu einem Treffen mit seinem Vater König Charles (75) kommen? Laut The Telegraph ist dies unwahrscheinlich – und zwar wegen des Terminkalenders der beiden Royals. Für Charles und seine Ehefrau Königin Camilla (77) geht es anlässlich des 25. Jubiläums des schottischen Parlaments am 28. September nach Edinburgh. Daher werden die beiden Hunderte von Kilometern von London entfernt sein – dem Ort, an dem Harry sich am 30. September vermutlich aufhalten wird.

Der Bruder von Prinz William (42) wird in der englischen Hauptstadt an einer Benefizveranstaltung namens "WellChild Awards" teilnehmen. Der 40-Jährige ist seit rund 16 Jahren Schirmherr der Organisation, die schwerkranke Kinder und deren Familien unterstützt. Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan (43), wird nicht mit ihrem Partner nach Europa reisen. Ob die beiden Briten trotz des vollen Terminkalenders einen Moment füreinander finden, bleibt abzuwarten.

Obwohl zwischen den britischen Royals und Charles' jüngstem Sohn seit einigen Jahren ein angespanntes Verhältnis herrscht, gab es vor wenigen Tagen einen kleinen Lichtblick: Anlässlich Harrys 40. Geburtstages widmete das Königshaus dem Auswanderer einen herzlichen Instagram-Beitrag, in dem sie ihm gratulierten. "Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag!", hieß es zu einem Foto des Prinzen, auf dem er über beide Ohren strahlt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige