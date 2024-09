Bei Besuch in London: Prinz Harry wich privater Frage aus

Prinz Harry (40) wurde bei seiner Rückkehr nach Großbritannien im Mai für ein Invictus Games-Event eine äußerst private Frage gestellt. Kurz nach der Veranstaltung in der St.-Pauls-Kathedrale wurde er gefragt, ob er glücklich sei, wieder in seiner Heimat zu sein. Der Rotschopf wich der Frage aus und entgegnete lediglich lächelnd: "Schön, dich zu sehen." Trotz allerlei Spekulationen traf Harry während seines Besuchs nicht auf seinen Vater, König Charles (75).

Ein Sprecher des Herzogs klärte die Situation damals auf: "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird dies [ein Treffen] leider nicht möglich sein. Der Herzog hat natürlich Verständnis für den Terminkalender seines Vaters und verschiedene andere Prioritäten und hofft, ihn bald zu sehen." Harrys Rückkehr nach London sorgte dennoch für Wirbel, da er seit Jahren im Clinch mit der royalen Verwandtschaft liegt und immer wieder private Details über seine Familie preisgibt.

In wenigen Tagen soll der abtrünnige Prinz erneut in seine alte Heimat reisen. Ein Besuch mit seinem Vater soll laut The Telegraph jedoch wahrscheinlich wieder nicht stattfinden. Aufgrund des 25. Jubiläums des schottischen Parlaments werden Charles und seine Ehefrau Königin Camilla (77) am 28. September nach Edinburgh reisen. Daher werden sich Vater und Sohn vermutlich verpassen, da Harry wohl zu diesem Zeitpunkt in London sein wird.

Getty Images Prinz Harry, 2024 in London

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III.

