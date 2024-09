Colin Farrell schockt mit krasser "The Penguin"-Verwandlung

Grund zur Freude für die Fans von Colin Farrell (48): Der Hollywood-Star stand für ein "Batman"-Spin-off wieder vor der Kamera. Mit seiner krassen Verwandlung zum Comic-Bösewicht schockte er seine Fans allerdings! Sogar der Schauspieler selbst beschreibt seine Transformation als "surreal": So gestand er gegenüber People, dass er sich in seiner Rolle als "The Penguin" – auch bekannt als "Oz Cobb" – selbst kaum wiedererkannte. Bei der Premiere der Serie erzählte er auf dem roten Teppich laut dem Magazin außerdem, dass es sich "komisch" angefühlt habe, sich selbst im Spiegel zu sehen. "Es ist, wie wenn Katzen sich im Spiegel betrachten. Sie weichen zurück und erkennen sich nicht", beschrieb er und fügte hinzu: "Es war seltsam."

In einem früheren Interview in der "Jess Cagle Show" lobte Colin die Arbeit des Maskenbildners Mike Marino, der ihn in "den Pinguin" verwandelte. "Er hat diese wunderschöne Marionette geschaffen und ich durfte sie zum Leben erwecken. Es war eine Freude", zeigte sich Colin begeistert. Er schwärmte außerdem davon, wie viel Potenzial diese Figur für weitere Geschichten birgt. Die aktuelle Serie setzt nun jedoch direkt nach den Ereignissen von "The Batman" ein und erzählt von Oz Cobbs Versuchen, die Führung in Gothams Unterwelt zu übernehmen. Der weitere Cast umfasst unter anderem Cristin Milioti (39), Rhenzy Feliz, Michael Kelly (56) und Shohreh Aghdashloo. Robert Pattinson (38) wird in seiner Rolle als Batman allerdings nicht in der Serie auftreten.

Privat ist Colin bekannt für sein Engagement abseits der großen Leinwand: Der "True Detective"-Star hat sich in der Vergangenheit offen über seine persönlichen Herausforderungen geäußert, darunter sein Kampf gegen den Alkohol. Durch diese Offenheit hat er vielen Menschen Mut gemacht. Auch für seine wohltätige Arbeit erhielt er viel Anerkennung: So engagiert sich der 48-Jährige insbesondere für Organisationen, die sich für Menschen mit Angelman-Syndrom einsetzen. Dabei handelt es sich um eine seltene genetische Erkrankung, von der auch Colins älterer Sohn betroffen ist.

Getty Images Colin Farrell, Schauspieler

Splash News Colin Farrell am Set der "The Penguin"-Serie, 2023

