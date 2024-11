Kehrt Colin Farrell als Pinguin in "The Batman 2" zurück?

Colin Farrell (48) sorgte für Gesprächsstoff: Wird er als Pinguin in "Batman 2" zurückkehren? Jetzt sprach der Oscar-nominierte Schauspieler bei "The Jess Cagle Show" über die Möglichkeit, dass der berüchtigte Bösewicht im Drehbuch des zweiten Teils von "The Batman" auftaucht. "Ich habe gehört, dass Penguin darin vorkommt. Gelesen habe ich es aber noch nicht", gab Colin preis und fügte hinzu: "Es wäre interessant zu sehen, wo wir anknüpfen." Damit befeuerte er die Gerüchte über seine Rückkehr nach Gotham City.

Colin hat die Rolle des Schurken bereits im ersten "Batman"-Teil an der Seite von Robert Pattinson (38) verkörpert. Der Pinguin ist dabei das Alter Ego von Oswald "Oz" Cobblepot und erfährt aktuell erstmals im Spin-off "The Penguin" mehr Tiefgang. Die Serie begleitet ihn bei seinem Aufstieg im kriminellen Untergrund von Gotham. Regisseur Matt Reeves (58) enthüllte gegenüber Collider, dass die Ursprünge dieser und anderer Figuren in "Batman 2" im Fokus stehen, während Batman selbst diesmal nicht im Vordergrund sein wird. Er plane weiterhin, die Filme zu einer Trilogie auszubauen. Die Dreharbeiten für die Fortsetzung sollen im nächsten Jahr beginnen.

Colin ist bekannt für seine vielfältigen Rollen. Von Actionfilmen wie "S.W.A.T." über Dramen wie "Brügge sehen... und sterben?" bis hin zu Fantasy-Streifen wie Phantastische Tierwesen hat er sich als wandlungsfähiger Schauspieler etabliert. Privat engagiert sich der 48-jährige Vater von zwei Söhnen für wohltätige Zwecke – insbesondere für Organisationen, die sich für seltene Krankheiten einsetzen. Ob er tatsächlich erneut den Zylinder des Pinguins aufsetzen wird, bleibt abzuwarten – doch die Vorfreude der Fans ist bereits jetzt spürbar.

Getty Images Matt Reeves im Februar 2022

Getty Images Colin Farrell bei den Oscars 2023

