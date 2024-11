Colin Farrell läuft Spendenmarathon für eine kranke Freundin

Der irische Schauspieler Colin Farrell (48) hat beim Dublin-Marathon am Sonntag eine beeindruckende Summe für die Wohltätigkeitsorganisation Debra Ireland gesammelt. Während des Laufs schob er seine Freundin Emma Fogarty, die an der seltenen Hautkrankheit Epidermolysis bullosa leidet – aufgrund der hohen Empfindlichkeit der Haut auch "Schmetterlingskrankheit" genannt – auf den letzten vier Kilometern im Rollstuhl vor sich her. Mit dieser Geste wollte Colin auf die Erkrankung aufmerksam machen und Spenden für Betroffene sammeln. Laut eines Berichts von The Guardian habe der "The Penguin"-Darsteller bei dem Lauf insgesamt eine Summe in Höhe von 774.000 Euro gesammelt.

Nach dem Zieleinlauf umarmte Emma ihn unter dem Jubel der Zuschauer. "Die Unterstützung dort draußen war unglaublich", sagte Colin nach dem Lauf und fügte hinzu: "Sie gaben uns einen kleinen Motivationsschub, und wir waren tatsächlich schneller, als wir hätten sein sollen." Colin absolvierte den Marathon in vier Stunden, sechs Minuten und 45 Sekunden. Ursprünglich hatten Emma und er gehofft, 400.000 Euro zu sammeln, erhöhten ihr Ziel aber später auf eine Million Euro.

Colin und Emma sind seit vielen Jahren befreundet. Emma wurde ohne Haut an ihrem linken Fuß und ihrem rechten Arm geboren und bekommt schon durch die kleinste Berührung schmerzhafte Blasen. Trotz der täglichen Schmerzen führe sie ein erfülltes Leben, was Colin tief beeindruckt. "Ich kenne Emma seit vielen Jahren und sie verkörpert Tapferkeit", betonte er und fügte hinzu: "Dieser Lauf war nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den sie jeden Tag ertragen muss, obwohl sie ihn nicht zeigt." Mit den gesammelten Spenden plant Debra Ireland die Unterstützung für Familien auszubauen, einschließlich Hausbesuchen und täglicher oder zweimal täglicher Verbandswechsel.

