Colin Farrell lehnt weitere Staffel von "The Penguin" ab

Colin Farrell (48) hat bei den Screen Actors Guild Awards überraschend offenbart, dass er keine Lust auf eine zweite Staffel der gefeierten Miniserie "The Penguin" hat. In der HBO-Produktion schlüpfte der irische Schauspieler 2024 in die Rolle des Gangsters Oswald Cobblepot, besser bekannt als Penguin. Die Serie, die im düsteren "Batman"-Universum von Regisseur Matt Reeves (58) spielt, wurde sowohl von Fans als auch von Kritikern hochgelobt. Obwohl auch Colin selbst für seine Darstellung mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem mit einem SAG Award und einem Golden Globe, habe er keine großen Ambitionen, was eine Fortsetzung angeht: "Ich will es nicht. [...] Wir haben in diesen acht Stunden bereits alles gegeben", erklärte er in einem Gespräch mit Variety.

Die Gründe für Colins Zurückhaltung scheinen vielfältig. Einerseits sei die Serie in ihren acht Episoden abgeschlossen, und der Schauspieler möchte seinen Angaben zufolge nicht riskieren, durch eine Fortsetzung eine "verwässerte Version" des Originals abzuliefern. Andererseits berichtete er gegenüber dem Magazin von einer aufwendigen täglichen Verwandlung in die Figur: Mehrere Stunden beim Maskenbildner wären jeden Tag erforderlich gewesen, um den Penguin-Look zu kreieren. Trotz seiner zunächst harten Ablehnung fügte Colin jedoch an, dass er unter bestimmten Gegebenheiten möglicherweise doch für eine Fortsetzung offen wäre – vorausgesetzt, diese passe wirklich gut in das filmische Universum.

Colin hat in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, dass er sich nicht darauf beschränkt, Mainstream-Hollywood-Produktionen zu machen. Mit Rollen in kleineren, aber gefeierten Filmen wie "The Banshees of Inisherin" oder "Brügge sehen... und sterben?" hat er sich als vielseitiger Charakterdarsteller etabliert. Privat bleibt der Schauspieler weitgehend zurückgezogen. Bekannt ist, dass er sowohl als Vater seiner beiden Söhne als auch als engagierter Aktivist für soziale Themen eine passionierte Seite zeigt. Ob er irgendwann wieder in die Rolle des Penguin schlüpfen wird, ist unklar – aktuell scheint der Ire jedoch lieber neue Herausforderungen zu suchen.

Getty Images Colin Farrell im Februar 2023

Splash News Colin Farrell am Set der "The Penguin"-Serie, 2023

