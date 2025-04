Nach Krankheit: Colin Farrell trauert um seinen Vater Eamon

Colin Farrell (48) trauert um seinen Vater Eamon. Der einstige Fußballspieler ist laut Daily Mail am 9. April im Alter von 83 Jahren verstorben. Wie aus einer Todesanzeige hervorgeht, sei der Papa des Schauspielers "friedlich nach langer, tapfer ertragener Krankheit" im Dubliner Beaumont Hospital gestorben. Bis zuletzt befand er sich in der liebevollen Obhut seiner Familie und des medizinischen Personals. Neben seiner Frau Eileen und seinem Sohn Colin hinterlässt Eamon weitere Kinder, darunter Eamon, Catherine und Claudine, sowie zahlreiche Enkel, Verwandte und Freunde. Der Beerdigungsgottesdienst soll am 12. April stattfinden.

Eamon blickte auf ein bewegtes Leben zurück, das vor allem durch den Fußball geprägt war. Er spielte in jungen Jahren für die Shamrock Rovers, einen der bekanntesten irischen Fußballvereine, und gewann mit seinem Team 1962 den prestigeträchtigen FAI Cup. Gemeinsam mit seinem Bruder Tommy begeisterte er damals die Zuschauer im Finale gegen den Shelbourne FC, das vor 32.000 Fans stattfand. Neben seiner Sportlerkarriere war Eamon jedoch auch in anderen Bereichen aktiv: Nach dem Ende seiner Fußballzeit eröffnete er in Dublin mehrere Geschäfte, darunter ein Fisch- und Chips-Restaurant sowie einen Naturkostladen namens "Down To Earth".

Colin selbst hat in Interviews immer wieder liebevoll von seinem Vater erzählt. Besonders Eamons humorvolle Art und seine Vielseitigkeit wurden von der Familie geschätzt. "Er hat uns nie vergessen lassen, wie witzig das mit dem Fish-and-Chips-Laden war", erzählte der 48-Jährige über seine Kindheit, wie Daily Mail berichtet. Trotz Colins internationalem Erfolg in Hollywood blieb die enge Bindung zu seinem Vater bestehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Farrell bei den SAG Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Colin Farrell im Februar 2023