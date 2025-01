Colin Farrell dankt Catering-Mitarbeiterin bei Golden Globes

Colin Farrell (48) hat bei den diesjährigen Golden Globes am 5. Januar für seine Rolle in der Anthologie-Serie "The Penguin" den Preis als bester Hauptdarsteller gewonnen. Während seiner Dankesrede überraschte der irische Schauspieler das Publikum mit einer besonderen Erwähnung: Er bedankte sich bei Carolina Cadmilema, die am Set für den Craft Service verantwortlich war – die Abteilung, die das Team mit Essen und Getränken versorgt. Neben seinem Maskenteam, Regisseur Matt Reeves (58) und weiteren Beteiligten hatte Carolina ihn während der Dreharbeiten mit Kokoswasser, Joghurt und anderen Snacks versorgt, was Colin mit einem herzlichen "Carolina, Gott segne dich" würdigte.

Carolina, die seit über 20 Jahren in der Filmbranche arbeitet, wurde vollkommen überrascht, als Freunde sie nach der Rede kontaktierten. Im Interview mit People erzählte die 44-Jährige, dass sie an dem Abend früh ins Bett gegangen sei, da sie für ihren nächsten Arbeitstag fit sein wollte. Erst ein Video von Colins Rede ließ sie die besondere Erwähnung realisieren. Überwältigt von der Geste konnte sie in dem Moment kaum Worte finden. "Ich habe keine Worte, um es auszudrücken, weil es ein Gefühl des Glücks ist. Es ist wie ein Traum, den du nie erwartet hast." Mit großer Freude erinnert sie sich an ihre Arbeit mit dem Schauspieler zurück: "Er hat immer gefragt, ob es mir gut geht und ob ich etwas brauche. Er ist ein unglaublich netter Mensch."

Die ungewöhnliche Erwähnung des Caterings betont Colins bekanntes Einfühlungsvermögen und seine Bodenständigkeit. Der Hollywoodstar, der für seine Rollen in Filmen wie "The Banshees of Inisherin" und "The Batman" bekannt ist, wird oft für seine freundliche Art von Kollegen geschätzt. Carolina bestätigte dies mit liebevollen Worten über Colin, der nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern auch ein Mensch sei, der auf das Wohl seiner Mitmenschen achte. Durch diese Geste hat der Schauspieler nicht nur seine Fans beeindruckt, sondern auch einer oft übersehenen Berufsgruppe am Filmset die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie verdient.

Getty Images Colin Farrell im Februar 2023

Getty Images Colin Farrell, Schauspieler

