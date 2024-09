König Charles war nach Harrys Geburtstagsanruf enttäuscht

Prinz Harrys (40) bevorstehende Reise nach Großbritannien warf bei vielen Royal-Fans die Frage auf, ob womöglich – trotz des angespannten Verhältnisses – auch ein Treffen mit seinem Vater König Charles (75) auf dem Plan stehe. "Charles ist wütend und verletzt, aber er ist schließlich immer noch sein Sohn. Deshalb hat er immer gesagt, dass [...] er die Tür zu ihm nie ganz schließen wird", erklärte Königshausexpertin Rebecca English ihr derzeitiges Verhältnis gegenüber der Daily Mail. Doch trotz der Aufgeschlossenheit gegenüber seinem Sohn sei Charles noch immer sehr verletzt und enttäuscht von seinem Sohn. Eine Aktion, die ihn besonders sauer aufgestoßen habe, sei Harrys Geburtstagsanruf zu seinem 75. Geburtstag gewesen: Harry habe das Gespräch mit seinem Vater an die große Glocke gehängt und so seine Privatsphäre missachtet.

Damals habe Harry den Monarchen nicht nur angerufen, sondern ihm zusätzlich ein Video zukommen lassen, in dem seine beiden Kinder, und folglich Charles' Enkel, ihrem Opa herzlich zum Geburtstag gratulierten. Diesen Annäherungsversuch hatte der Rotschopf jedoch nicht für sich behalten können. "Innerhalb weniger Stunden wurde das von der Sussex-Seite an die bevorzugten Medien weitergegeben, und das hat die Grenze der königlichen Familie wirklich überschritten, weil ohnehin schon so wenig in ihrem Leben wirklich privat ist", erklärte die Royal-Expertin gegenüber dem Newsportal. Für die Mitglieder des britischen Königshauses werden private Telefongespräche wie dieses als quasi heilig betrachtet, weshalb die Aktion bei ihnen untendurch fiel.

Doch abgesehen von den Unstimmigkeiten zwischen Vater und Sohn gebe es weitere Indizien, die darauf schließen lassen, dass ein Treffen wohl nicht stattfinden wird. Wie The Telegraph berichtete, liege das an den kollidierenden Terminkalendern der beiden Royals. Während Harry am 30. September in London sein wird, verschlägt es Charles und seine Gattin Königin Camilla (77) anlässlich des 25. Jubiläums des schottischen Parlaments ab dem 28. September nach Edinburgh. Das bedeutet, dass die beiden mehrere Hunderte Kilometer voneinander entfernt sein werden, was ein Treffen offensichtlich erschwert.

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Getty Images König Charles und Königin Camilla, britisches Königspaar

