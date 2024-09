Metastasenfrei: Patrice Aminati feiert Erfolg auf der Wiesn

Patrice Aminati hat allen Grund zur Freude. Vor einem Monat meldete sich die Frau von Daniel Aminati (51) mit einer wunderbaren Nachricht bei ihren Fans: Sie ist metastasenfrei! Nach ihrem monatelangen Kampf gegen den Hautkrebs gibt es nun also endlich Erfolge zu verbuchen. Das muss selbstverständlich gefeiert werden – daher werden beim Ausflug zum Oktoberfest in München direkt die Maßkrüge gefüllt. "Die Ärzte haben gesagt, ich soll alles machen, was mir guttut. Deswegen wird es heute auch eine Maß geben", berichtet sie freudig gegenüber Bild.

Dass sie am ersten Tag des Oktoberfests nicht nur vor Ort sein, sondern auch noch ausgelassen in der Käfer Wiesn-Schänke feiern kann, begeistert die junge Mutter. "Es ist so schön, sich wieder zurechtzumachen", schwärmt sie und präsentiert stolz ihr schickes hellblaues Dirndl. Und auch ihr Liebster Daniel kann sein Glück kaum fassen: "Wir sind unglaublich dankbar, denn vor einigen Monaten sah es gesundheitlich gar nicht gut aus."

Seit über einem Jahr kämpft die Influencerin bereits gegen den Krebs. Zwischenzeitlich sah ihre Prognose ziemlich düster aus. Im Februar startete schließlich ihre zweite Krebstherapie, die glücklicherweise anschlug und es Patrice ermöglichte, im Sommer einige glückliche Stunden zu Hause mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter Charly zu genießen. Obwohl nun keine Metastasen mehr sichtbar sind, geht ihre Behandlung allerdings weiter. "Die tägliche Tablettendosis – 21 Stück pro Tag plus magen- und immunsystemstärkende Medikamente sind und bleiben Realität, genauso wie die engmaschigen Untersuchungen, die mich mindestens noch zwei Jahre begleiten werden", erklärte sie auf Instagram.

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Daniel Aminati und ihre Tochter im Juli 2024

