Ralf Schumacher und sein Étienne genießen das Oktoberfest

Das Oktoberfest lockt die Stars nach München. Auch Ralf Schumacher (49) und Étienne Bousquet-Cassagne mischen sich unter die feierwütige Menge auf der Theresienwiese. Wie Fotos, die Bild vorliegen, zeigen, machen sie allerdings nicht bei allen bayerischen Traditionen mit. Statt mit der klassischen Maß Bier stoßen der Rennfahrer und sein französischer Partner mit zwei Gläsern kühlem Weißwein an. Dafür haben sie allerdings einen guten Grund. Der Bruder von Michael Schumacher (55) besitzt ein Weingut in Slowenien, das das Weinzelt auf der Wiesn beliefert.

Nicht nur mit ihrer Getränkewahl sorgen Ralf und Étienne für Aufsehen. Bevor sie sich auf den Weg zum Oktoberfest machten, teilte der Freund und Geschäftspartner des ehemaligen Motorsportlers ein Foto der beiden. In ihren Lederhosen und Trachtenjacken machen die Unternehmer eine gute Figur. Ein Makel fiel ihren Fans allerdings auf – beide Herren tragen Sneaker. "Also, das mit den Schuhen üben wir dann noch mal", witzelte eine Userin in den Kommentaren. Ein anderer schreibt: "Bitte ohne Turnschuhe! Das ist ein absolutes No-Go."

Dass Ralf mit einem Mann zusammen ist, gab der Sportkommentator erst im Juli bekannt. Zwei Monate später gaben die beiden Turteltauben dann ihr erstes Interview. "Ich bin glücklicher als jemals zuvor!", schwärmte der Ex von Cora Schumacher (47). Étienne zeigte sich ebenfalls sehr glücklich, gab aber zu, Probleme mit seiner plötzlichen Berühmtheit gehabt zu haben: "Für mich war das nicht so einfach, weil ich nicht bekannt bin, ich bin kein Rennfahrer, ich bin kein Schauspieler, ich bin kein Sänger. Ich war nicht bereit dafür."

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne

Instagram / etn_cst Étienne Bousquet-Cassagne in Südafrika, Dezember 2023

